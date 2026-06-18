Фото: ПСО «Мещера»
Общество

В Рязанской области ищут 73-летнюю пенсионерку на велосипеде, нуждающуюся в медпомощи

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Поисково-спасательный отряд «Мещера» сообщает о пропаже 73-летней Елены Ляпиной. Женщина проживает в поселке Солотча-Полково.

Как сообщают поисковики, местонахождение Елены Ляпиной неизвестно с 15 июня 2026 года. В последний раз женщину видели в Солотче-Полково. Отмечается, что пенсионерка уехала из дома на велосипеде красного цвета. Во что была одета женщина, на данный момент неизвестно.

Пропавшей 73 года, рост 155–160 см. Телосложение худощавое, волосы короткие, рыжие, глаза серые. В ПСО «Мещера» особо подчеркивают, что пропавшая женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Елены Ляпиной или видел женщину, похожую на приметы, поисковики просят незамедлительно сообщать об этом по телефонам: 8-920-980-27-71 или по единому номеру экстренных служб 112.

Предыдущая статья
В Рязани утром произошло аварийное отключение электроэнергии на семи улицах
Следующая статья
Военный эксперт рассказал, откуда велась самая массированная атака на Московский регион

Популярные материалы

Происшествия

В результате атаки БПЛА в Рязанской области загорелось нежилое здание на дачном участке

В Сараевском округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка — на месте происшествия работают оперативные службы.
Интересное

«Осталось полгода». Сбывается предсказание старца Зосимы о горящей Лавре и победе России

«Как падёт Лавра, через полгода Русь станет единой». Слова старца из Донбасса теперь цитируют все. А вот и первое свидетельство.
Общество

Власти Рязани объяснили перебои с бензином на заправках

Министерство экономического развития Рязанской области выпустило официальное разъяснение в связи с появившимися в социальных сетях сообщениями о перебоях с продажей топлива на некоторых автозаправочных станциях региона.
Новости России

БПЛА атаковали Подмосковье: повреждены дома, ТЦ и фитнес центр

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 18 июня продолжают отражать атаку беспилотников на Московскую область. В результате падения дронов и их обломков повреждения зафиксированы в нескольких городских округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Власть и политика

Сергей Боярский отказался от выдвижения в депутаты Госдумы

Он отметил, что планирует сосредоточиться на развитии необходимых навыков, чтобы в дальнейшем принести пользу своему региону и стране.
Темы
Транспорт и дороги

В Рязани на сутки перекроют участок улицы Вокзальной и изменят схему движения автобусов

Администрация города Рязани предупреждает автомобилистов и пассажиров общественного транспорта о временном ограничении движения на улице Вокзальной. В связи с проведением аварийно-ремонтных работ проезд будет закрыт на протяжении 24 часов.
Общество

В Рязанской области камеры начали фиксировать непристегнутые ремни безопасности

Госавтоинспекция Рязанской области предупредила водителей о начале работы специальных комплексов автоматической фиксации, которые теперь будут отслеживать использование ремней безопасности.
Общество

В Рязани усилен режим безопасности в связи с учебными мероприятиями

В Рязани усилен режим безопасности в связи с учебными мероприятиями. Об этом сообщает опергруппа Рязанской области.
Новости России

Военный эксперт рассказал, откуда велась самая массированная атака на Московский регион

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал, откуда могла вестись одна из самых масштабных атак беспилотников на Московский регион, зафиксированная этой ночью.
Общество

В Рязани утром произошло аварийное отключение электроэнергии на семи улицах

В Рязани утром в четверг, 18 июня, зафиксировано технологическое нарушение в работе электросетей, оставившее без света несколько улиц.
Общество

Анапский санаторий выплатит рязанке 200 тысяч рублей за сорванный из-за экокатастрофы отпуск

Женщина добилась возврата средств за несостоявшийся отпуск, который сорвался из-за экологической катастрофы и введения режима чрезвычайной ситуации.
Общество

Новые правила поступления в РГУ имени Есенина: что изменится для абитуриентов в 2026 году

Ключевыми нововведениями этого года стали полная детализация целевой квоты, введение ограничений на платный приём, а также получение вузом гранта от регионального министерства образования.
Происшествия

Девять беспилотников сбили ночью над Рязанской областью

По словам главы региона, дежурными расчетами ПВО над Рязанской областью были перехвачены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье