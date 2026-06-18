В Рязанской области ищут 73-летнюю пенсионерку на велосипеде, нуждающуюся в медпомощи

Поисково-спасательный отряд «Мещера» сообщает о пропаже 73-летней Елены Ляпиной. Женщина проживает в поселке Солотча-Полково.

Как сообщают поисковики, местонахождение Елены Ляпиной неизвестно с 15 июня 2026 года. В последний раз женщину видели в Солотче-Полково. Отмечается, что пенсионерка уехала из дома на велосипеде красного цвета. Во что была одета женщина, на данный момент неизвестно.

Пропавшей 73 года, рост 155–160 см. Телосложение худощавое, волосы короткие, рыжие, глаза серые. В ПСО «Мещера» особо подчеркивают, что пропавшая женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Елены Ляпиной или видел женщину, похожую на приметы, поисковики просят незамедлительно сообщать об этом по телефонам: 8-920-980-27-71 или по единому номеру экстренных служб 112.