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Общество

В Рязани утром произошло аварийное отключение электроэнергии на семи улицах

Анастасия Мериакри
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В Рязани утром в четверг, 18 июня, зафиксировано технологическое нарушение в работе электросетей, оставившее без света несколько улиц.

По информации энергетиков, отключение произошло в 09:10. Без электричества остались жители домов на следующих улицах: Фирсова, 8 Марта, Лермонтова, Попова, Радиозаводская, Совхозная, Совхозный 1-й проезд.

Специалисты энергетических компаний уже отреагировали на инцидент. Аварийно-восстановительные бригады оперативно прибыли на место и приступили к поиску поврежденного участка сети. В настоящее время ведутся работы по локализации аварии для скорейшего возврата напряжения потребителям.

По вопросам электроснабжения обращайтесь по телефону 55-01-12.

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