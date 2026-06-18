Отказавшийся от участия в выборах в Госдуму боец Сергей Боярский стал советником рязанского губернатора

Победитель предварительного голосования «Единой России», участник СВО Сергей Боярский стал советником губернатора Рязанской области Павла Малкова. 17 июня Боярский отказался от выдвижения в депутаты Госдумы.

— Вместо этого хочет сосредоточиться на работе, где его опыт и знания принесут максимальную пользу людям и Рязанской области, — прокомментировал решение ветерана глава региона.

На посту советника Сергей Боярский будет заниматься вопросами поддержки участников СВО и их близких, а также помогать в координации мобильных огневых групп.

— Его боевой опыт и понимание задач здесь особенно важны, — прокомментировал губернатор.

На встрече с Малковым Боярский предложил инициативу о запрете розничной продажи вейпов на территории Рязанской области.

— Тема серьёзная, нужно взвесить все за и против. Обсудим это предложение на площадке «Единой России» вместе с экспертами, общественниками и жителями, изучим опыт других регионов. После этого примем взвешенное решение, — отметил глава региона.

Напомним, по итогам предварительного голосования по 157-му округу наибольшее число голосов получил действующий депутат Андрей Красов. Сергей Боярский занял второе место. Количество голосов за него было увеличено на 25% в соответствии с нормами положения о процедуре предварительного голосования для участников СВО, что повлияло на окончательный итог по округу. После того, как Боярский снял свою кандидатуру, претендентом на право представлять партию на выборах в Госдуму по Рязанскому одномандатному избирательному округу № 157 получил Красов.

Сергей Боярский ушёл на СВО вместе с отцом и тремя братьями. Служил снайпером под позывным «Серб». Сегодня работает в музее «Память» библиотеки имени С.А. Есенина, занимается патриотическим воспитанием молодёжи, помогает участникам СВО и их семьям, участвует в добровольческих проектах. Вместе с волонтёрами выезжал в военный госпиталь в Курской области, помогал ликвидировать последствия атаки беспилотников на Рязань.