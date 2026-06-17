Сергей Боярский отказался от выдвижения в депутаты Госдумы

Сергей Боярский принял решение отказаться от дальнейшего участия в предварительном голосовании «Единой России» и снял свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу девятого созыва. Об этом сообщает ryazan.er.ru.

О решении Боярский сообщил в Федеральный организационный комитет по проведению предварительного голосования. Он отметил, что планирует сосредоточиться на развитии необходимых навыков, чтобы в дальнейшем принести пользу своему региону и стране.

Вот, что написал Боярский на своей странице ВКонтакте:

«Принял решение снять свою кандидатуру с выдвижения на выборах в Государственную Думу.

За это время многое переосмыслил и понял, что для работы на федеральном уровне пока не хватает профильных знаний и подготовки. Поэтому сейчас хочу сосредоточиться на том, чтобы учиться и набираться практического опыта. В ближайшее время планирую поступить в вуз, продолжить развиваться и принять участие в выборах депутатов Думы Шиловского округа.

Для меня никогда не были важны должности или кабинеты. Главное — приносить реальную пользу людям, своему региону и своей стране.

Также получил предложение поработать на благо Рязанской области в качестве советника губернатора Павла Викторовича Малкова. С гордостью и большой ответственностью принял это предложение. При личной встрече обсудили работу мобильных огневых групп, есть мысли, чем я могу быть полезен в этой сфере. Благодарю Павла Викторовича за оказанное доверие и приложу все силы, чтобы его оправдать.

Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути! Работа продолжается».

Претендентом на право представлять партию на выборах в Госдуму по Рязанскому одномандатному избирательному округу № 157 станет Андрей Красов.

Напомним, по итогам предварительного голосования по 157-му округу наибольшее число голосов получил действующий депутат Андрей Красов. Сергей Боярский занял второе место. Количество голосов за него было увеличено на 25% в соответствии с нормами положения о процедуре предварительного голосования для участников СВО, что повлияло на окончательный итог по округу.

Итоговый список кандидатов от партии определят делегаты на съезде «Единой России» 28 июня.