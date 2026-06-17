Сергей Боярский отказался от выдвижения в депутаты Госдумы

Сергей Боярский принял решение отказаться от дальнейшего участия в предварительном голосовании «Единой России» и снял свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу девятого созыва. Об этом сообщает ryazan.er.ru.
О решении Боярский сообщил в Федеральный организационный комитет по проведению предварительного голосования. Он отметил, что планирует сосредоточиться на развитии необходимых навыков, чтобы в дальнейшем принести пользу своему региону и стране.
Вот, что написал Боярский на своей странице ВКонтакте:
Претендентом на право представлять партию на выборах в Госдуму по Рязанскому одномандатному избирательному округу № 157 станет Андрей Красов.
Напомним, по итогам предварительного голосования по 157-му округу наибольшее число голосов получил действующий депутат Андрей Красов. Сергей Боярский занял второе место. Количество голосов за него было увеличено на 25% в соответствии с нормами положения о процедуре предварительного голосования для участников СВО, что повлияло на окончательный итог по округу.
Итоговый список кандидатов от партии определят делегаты на съезде «Единой России» 28 июня.