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Общество

В Кораблинском районе прокуратура утвердила обвинение пьяному водителю-рецидивисту

Алексей Самохин
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Прокуратура Кораблинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

По данным следствия, в феврале 2026 года ранее привлеченный к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения мужчина сел за руль автомобиля в нетрезвом виде и без водительского удостоверения. Автомобилист был остановлен инспектором ДПС во время движения по городу.

Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд для рассмотрения по существу.

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