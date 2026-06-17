В Кораблинском районе прокуратура утвердила обвинение пьяному водителю-рецидивисту

Прокуратура Кораблинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

По данным следствия, в феврале 2026 года ранее привлеченный к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения мужчина сел за руль автомобиля в нетрезвом виде и без водительского удостоверения. Автомобилист был остановлен инспектором ДПС во время движения по городу.

Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд для рассмотрения по существу.