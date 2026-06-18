Анапский санаторий выплатит рязанке 200 тысяч рублей за сорванный из-за экокатастрофы отпуск

Рязанский областной суд оставил в силе решение о взыскании крупной денежной суммы с ООО «Санаторий «Старинная Анапа» в пользу местной жительницы. Женщина добилась возврата средств за несостоявшийся отпуск, который сорвался из-за экологической катастрофы и введения режима чрезвычайной ситуации.

История началась в ноябре 2024 года, когда рязанка через интернет заключила договор на оказание услуг по размещению, отдыху и оздоровлению в отеле «Джамайка» в Анапе, воспользовавшись сайтом ответчика — ООО «Санаторий «Старинная Анапа». Стоимость путевки составила 116 тысяч рублей, которые были в полном объеме перечислены компании.

Однако планам на отдых помешали форс-мажорные обстоятельства. В декабре 2024 года во время сильного шторма в Керченском проливе произошло крушение танкеров и масштабный разлив нефтепродуктов. Из-за неблагоприятных погодных условий и угрозы экологического ущерба администрация Анапы 17 декабря официально ввела на территории курорта режим чрезвычайной ситуации.

Посчитав, что пребывание в зоне ЧС создает прямую угрозу ее жизни и здоровью, в январе 2025 года туристка обратилась к организаторам с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. Представители санатория первоначально пошли навстречу: они согласились с претензией и даже выдали гарантийное письмо с обязательством вернуть средства. Однако деньги так и не были перечислены, после чего женщине пришлось обратиться в суд.

Октябрьский районный суд Рязани полностью встал на сторону потребителя. Судьи расторгли договор, а также взыскали с ООО «Санаторий «Старинная Анапа» стоимость путевки, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда, штраф в пользу потребителя и расходы на юриста. Общая сумма выплат превысила 200 тысяч рублей.

Компания попыталась оспорить это решение, подав апелляционную жалобу. Однако судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда, изучив все материалы дела, признала доводы ответчика несостоятельными. Решение районного суда было оставлено без изменения, а жалоба санатория — без удовлетворения. Теперь вердикт вступил в законную силу.