Изображение от freepik
Общество

Анапский санаторий выплатит рязанке 200 тысяч рублей за сорванный из-за экокатастрофы отпуск

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рязанский областной суд оставил в силе решение о взыскании крупной денежной суммы с ООО «Санаторий «Старинная Анапа» в пользу местной жительницы. Женщина добилась возврата средств за несостоявшийся отпуск, который сорвался из-за экологической катастрофы и введения режима чрезвычайной ситуации.

История началась в ноябре 2024 года, когда рязанка через интернет заключила договор на оказание услуг по размещению, отдыху и оздоровлению в отеле «Джамайка» в Анапе, воспользовавшись сайтом ответчика — ООО «Санаторий «Старинная Анапа». Стоимость путевки составила 116 тысяч рублей, которые были в полном объеме перечислены компании.

Однако планам на отдых помешали форс-мажорные обстоятельства. В декабре 2024 года во время сильного шторма в Керченском проливе произошло крушение танкеров и масштабный разлив нефтепродуктов. Из-за неблагоприятных погодных условий и угрозы экологического ущерба администрация Анапы 17 декабря официально ввела на территории курорта режим чрезвычайной ситуации.

Посчитав, что пребывание в зоне ЧС создает прямую угрозу ее жизни и здоровью, в январе 2025 года туристка обратилась к организаторам с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. Представители санатория первоначально пошли навстречу: они согласились с претензией и даже выдали гарантийное письмо с обязательством вернуть средства. Однако деньги так и не были перечислены, после чего женщине пришлось обратиться в суд.

Октябрьский районный суд Рязани полностью встал на сторону потребителя. Судьи расторгли договор, а также взыскали с ООО «Санаторий «Старинная Анапа» стоимость путевки, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда, штраф в пользу потребителя и расходы на юриста. Общая сумма выплат превысила 200 тысяч рублей.

Компания попыталась оспорить это решение, подав апелляционную жалобу. Однако судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда, изучив все материалы дела, признала доводы ответчика несостоятельными. Решение районного суда было оставлено без изменения, а жалоба санатория — без удовлетворения. Теперь вердикт вступил в законную силу.

Предыдущая статья
Новые правила поступления в РГУ имени Есенина: что изменится для абитуриентов в 2026 году
Следующая статья
Отказавшийся от участия в выборах в Госдуму боец Сергей Боярский стал советником рязанского губернатора

Популярные материалы

Происшествия

В результате атаки БПЛА в Рязанской области загорелось нежилое здание на дачном участке

В Сараевском округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка — на месте происшествия работают оперативные службы.
Интересное

«Осталось полгода». Сбывается предсказание старца Зосимы о горящей Лавре и победе России

«Как падёт Лавра, через полгода Русь станет единой». Слова старца из Донбасса теперь цитируют все. А вот и первое свидетельство.
Общество

Власти Рязани объяснили перебои с бензином на заправках

Министерство экономического развития Рязанской области выпустило официальное разъяснение в связи с появившимися в социальных сетях сообщениями о перебоях с продажей топлива на некоторых автозаправочных станциях региона.
Новости России

БПЛА атаковали Подмосковье: повреждены дома, ТЦ и фитнес центр

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 18 июня продолжают отражать атаку беспилотников на Московскую область. В результате падения дронов и их обломков повреждения зафиксированы в нескольких городских округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Власть и политика

Сергей Боярский отказался от выдвижения в депутаты Госдумы

Он отметил, что планирует сосредоточиться на развитии необходимых навыков, чтобы в дальнейшем принести пользу своему региону и стране.
Темы
Общество

В Рязани утром произошло аварийное отключение электроэнергии на семи улицах

В Рязани утром в четверг, 18 июня, зафиксировано технологическое нарушение в работе электросетей, оставившее без света несколько улиц.
Общество

Новые правила поступления в РГУ имени Есенина: что изменится для абитуриентов в 2026 году

Ключевыми нововведениями этого года стали полная детализация целевой квоты, введение ограничений на платный приём, а также получение вузом гранта от регионального министерства образования.
Происшествия

Девять беспилотников сбили ночью над Рязанской областью

По словам главы региона, дежурными расчетами ПВО над Рязанской областью были перехвачены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов.
Новости России

В Москве начали делить наследство Алексея Пиманова

Столичный нотариус приступил к оформлению наследственных прав после смерти известного российского режиссера, продюсера и телеведущего Алексея Пиманова.
Происшествия

Ночью над Россией сбили 555 беспилотников ВСУ, в том числе над Рязанской областью

В ночь на 18 июня средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны РФ, дежурными расчетами было перехвачено и уничтожено 555 БПЛА самолетного типа.
Интересное

Астролог рассказала, как каждому знаку зодиака лучше всего провести летний отпуск

Астролог Евгения Шустина поделилась рекомендациями для каждого знака зодиака, подсказав, какой формат путешествий поможет представителям разных знаков по-настоящему перезагрузиться и набраться сил.
Новости России

Жених Лерчек сообщил о тяжелом осложнении у блогера после курса химиотерапии

Луис Сквиччиарини, возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной, более известной в сети как Лерчек, раскрыл подробности тяжелого осложнения, с которым столкнулась его невеста во время прохождения курса химиотерапии.
Происшествия

Беспилотная опасность объявлена в Рязанской области

В Рязанской области поздно вечером в среду, 17 июня, введен режим «беспилотная опасность». Оповещение о беспилотной опасности поступило в 23:52 по московскому времени.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье