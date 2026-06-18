Новые правила поступления в РГУ имени Есенина: что изменится для абитуриентов в 2026 году

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина раскрыл главные правила и особенности приёмной кампании 2026 года. Ключевыми нововведениями этого года стали полная детализация целевой квоты, введение ограничений на платный приём, а также получение вузом гранта от регионального министерства образования.

В этом году РГУ имени Есенина распределит 924 места за счёт федерального бюджета. Важным достижением университета стала первая в его истории победа в конкурсе министерства образования Рязанской области, что позволило привлечь дополнительную субсидию на обучение 60 студентов за счёт регионального бюджета.

Большая доля бюджетных мест, как и в прошлые годы, уйдёт на подготовку педагогов: 570 мест в бакалавриате и 108 в магистратуре. Среди непедагогических направлений лидерами по количеству бюджетных мест стали социология и социальная работа — 77 мест, биологические науки — 38 мест и химия — 25 мест. Также университет продолжит набор абитуриентов на внебюджетной основе.

Отдельное внимание в 2026 году уделено целевому обучению, вся квота которого теперь подлежит строгой детализации. По распоряжению Правительства РФ вузу выделено 158 таких мест, причём более 95% из них направлено на подготовку учителей математики, физики, информатики, биологии и физкультуры. Оставшаяся часть целевых мест распределена между направлениями «Государственное и муниципальное управление», «Статистика» и «Лингвистика».

Заказчиками целевого обучения в этом учебном году выступили 10 дошкольных образовательных учреждений, 20 общеобразовательных школ города Рязани, более 90 общеобразовательных учреждений Рязанской области и других регионов, 3 учреждения среднего профессионального образования, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области, Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области и другие профильные организации.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе на целевое обучение, после 10 июня 2026 года необходимо изучить предложения от работодателей на портале «Работа в России». Затем следует подать заявление на участие в целевом конкурсе. Это можно сделать в приёмной комиссии РГУ или через портал «Работа в России», воспользовавшись заявлением на Едином портале государственных услуг.

Изменения коснулись и абитуриентов с дипломом о среднем профессиональном образовании. С этого года выпускники колледжей смогут сдавать внутренние вступительные испытания вуза исключительно при условии продолжения обучения по тому же профилю, что и в колледже.

Традиционно самый высокий конкурс в РГУ имени Есенина ожидается на направления, связанные с иностранными языками: Лингвистика (профиль Перевод и переводоведение) и Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профиль Иностранный язык и Иностранный язык). Среди других популярных профилей абитуриенты выбирают русский язык и литературу. В 2025 году высокий конкурс был на направление подготовки Социология (профиль Социологические и маркетинговые исследования) и Специальное (дефектологическое) образование (профиль Логопедия).

С актуальными правилами приёма можно ознакомиться на сайте РГУ в разделе «Абитуриентам». Подробнее по ссылке: https://www.rsu-rzn.ru/applicants/index.php.