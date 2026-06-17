Власти Рязани объяснили перебои с бензином на заправках

Министерство экономического развития Рязанской области выпустило официальное разъяснение в связи с появившимися в социальных сетях сообщениями о перебоях с продажей топлива на некоторых автозаправочных станциях региона.

В ведомстве пояснили, что временные ограничения на отдельных АЗС связаны исключительно с сезонным ростом спроса на бензин. Сейчас в регионе разгар отпусков, и автомобилисты заправляются значительно чаще обычного, что создает повышенную нагрузку на некоторые станции.

Министерство экономического развития обратилось к жителям области с настоятельной просьбой не реагировать на провокационные сообщения, распространяемые в социальных сетях. Ведомство рекомендует не скупать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в привычном режиме.

В министерстве заверили, что по информации от ведущих федеральных поставщиков, запасы топлива в регионе находятся на должном уровне. Логистические цепочки выстроены в штатном режиме, и никаких ограничений на поставку горючего в Рязанскую область не наблюдается.