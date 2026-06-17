Происшествия

Павел Малков сообщил об уничтожении двух БПЛА над Рязанской областью

Анастасия Мериакри
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В среду, 17 июня, губернатор Рязанской области Павел Малков отчитался о новых сбитых дронах. По словам главы региона, в период с 09:00 до 14:00 мск дежурными расчетами ПВО над Рязанской областью были перехвачены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата.

Павел Малков подчеркнул, что инцидент обошелся без негативных последствий: «Пострадавших и повреждений нет».

Согласно данным Минобороны РФ, в указанный промежуток времени — с 9 до 14 часов по московскому времени — над территорией нескольких российских регионов было сбито в общей сложности 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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