Над Рязанской областью днем 17 июня сбит БПЛА

Над Рязанской областью днем 17 июня силы противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, с 9:00 до 14:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и сбили 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над несколькими российскими регионами.

Под ударом оказались Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Рязанская, Тверская и Тульская области, Московский регион, Краснодарский край, Республика Крым, а также акватория Черного моря.

Сколько именно беспилотников было уничтожено над территорией Рязанской области, в сообщении Минобороны не уточняется. Информации о возможных последствиях на данный момент также не поступало.