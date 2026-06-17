Экономика и бизнес

ВТБ открыл новый офис на улице Грибоедова в Рязани

Алексей Самохин
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В Рязани начал работу новый офис ВТБ. Отделение открылось по адресу: улица Грибоедова, дом 5, в районе с развитой инфраструктурой рядом с крупными жилыми кварталами, медицинскими и оздоровительными центрами, торговыми объектами и образовательными учреждениями. Об этом сообщила пресс-служба банка. 

До офиса удобно добраться на общественном транспорте — рядом находится остановка. Для автомобилистов предусмотрены парковочные места. Клиентов принимают с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, по субботам — с 10:00 до 15:00.

Площадь нового отделения — 250 квадратных метров. Пространство организовали по безбарьерной концепции: привычных стоек и перегородок здесь нет. Сотрудники консультируют посетителей в лаунж-зонах с мягкой мебелью, используя ноутбуки. Для обсуждения вопросов, требующих конфиденциальности, предусмотрены отдельные переговорные комнаты.

Клиентам доступна вся линейка розничных продуктов банка, включая сервис «Привилегия». В отделении можно получить консультацию по финансовым вопросам, оформить кредит, вклад, банковскую карту или подобрать страховую программу.

Большинство операций переведено в цифровой формат. При этом специалисты помогают клиентам на каждом этапе и готовы ответить на возникающие вопросы.

Интерьер офиса выполнен в насыщенных цветах, сочетающих деловую атмосферу и комфорт. Для посетителей работают бесплатный Wi-Fi, кофе-станция и кулер с водой. Круглосуточно доступна зона самообслуживания. Здесь установлены ресайклинговые банкоматы, которые поддерживают операции по QR-коду.

По словам управляющего ВТБ в Рязанской области Ларисы Прокоповой, новый офис создан с учетом запросов клиентов на комфортное обслуживание, личное общение со специалистами и современные цифровые сервисы.

Сейчас розничная сеть ВТБ в регионе включает 16 офисов и 18 точек присутствия в отделениях Почты России. Банк также развивает выездное обслуживание: курьерская доставка банковских продуктов уже доступна для 80% жителей Рязанской области. До конца года этот показатель планируют увеличить до 90%.

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