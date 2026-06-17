Фото: администрация Рязани
Транспорт и дороги

В Рязани на месяц закроют движение на улице Окской

Анастасия Мериакри
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Администрация города Рязани предупреждает автомобилистов о длительном ограничении движения на одном из участков улицы Окской. В связи с проведением аварийно-ремонтных работ проезд будет закрыт почти на месяц.

Движение транспорта будет закрыто с 09:00 18 июня до 20:00 17 июля. Ограничения коснутся участка улицы Окской от дома №15а до пересечения с Муромским шоссе.

На время проведения ремонта место работ будет огорожено. Для обеспечения безопасности дорожного движения установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация города обращается к автомобилистам с убедительной просьбой учитывать данную информацию при планировании своих поездок. Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты объезда, чтобы избежать задержек в пути и образования заторов.

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