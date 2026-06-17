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Погода

Штормовое предупреждение объявлено в Рязанской области

Анастасия Мериакри
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Главное управление МЧС России по Рязанской области объявило штормовое предупреждение. До конца суток 17 июня в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые могут привести к различным происшествиям.

В течение дня местами на территории Рязанской области прогнозируется усиление юго-западного ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. Кроме того, ожидаются грозы, в отдельных районах возможен град и кратковременные ливневые дожди. Подобные погодные условия требуют от жителей повышенной осторожности.

Спасатели напоминают рязанцам о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности во время грозы и сильного ветра:

  • Не находитесь вблизи рекламных щитов, шатких навесов и крыш зданий — порывы ветра могут сорвать конструкции
  • Не укрывайтесь под высокими деревьями и вблизи линий электропередачи — существует риск падения стволов и обрыва проводов
  • По возможности сократите время пребывания на открытом воздухе, особенно в период активной грозы
  • Подготовьте электрические фонари на случай отключения электроэнергии
  • Категорически не используйте свечи, зажигалки и другие источники открытого огня для освещения — это может спровоцировать пожар

В случае чрезвычайной ситуации или если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом спасателям: 01 — для вызова пожарных и спасателей со стационарного телефона, 101 — единый номер пожарной охраны и спасателей для мобильных телефонов, 112 — единый номер вызова всех экстренных служб

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