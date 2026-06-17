Опубликована программа мероприятий «Театрального поезда» в Рязани 18–19 июня

Завтра, 18 июня, Рязань станет одной из ключевых точек всероссийского культурного марафона — в город прибывает «Театральный поезд». Масштабный проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей РФ, стартует в нашем городе с утра и продлится два дня.
Напомним, акция не имеет аналогов по географии: состав с ведущими артистами страны преодолеет маршрут через 43 города.
Помимо театральных показов фестиваль включает два масштабных события под открытым небом, на которых мы вас приглашаем поработать. Внимание, аккредитация на торжественную встречу на вокзале обязательна – списки будут переданы в ОАО «РЖД».
Программа фестиваля под открытым небом:
18 июня, 10:00, вокзал «Рязань-1» — торжественное «Прибытие Театрального поезда» (0+)
В торжественной встрече принимают участие:
- Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков;
- Министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова;
- Секретарь Союза театральных деятелей Российской Федерации, директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов;
- ОАО «Российские железные дороги» представляет Дмитров Сергей Валерьевич, заместитель начальника Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (по территориальному управлению).
В 13:00, Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина (0+)
Рязанское региональное отделение СТД РФ торжественно передает в управление Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина свою библиотеку. На первом этапе – 1 200 томов. Каталогизация фонда продолжается. Целью является открыть доступ к уникальному собранию для профессионального сообщества, жителей и гостей Рязанского края.
Участвуют и выступают:
- Министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова;
- Секретарь Союза театральных деятелей Российской Федерации, директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов;
- директор Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина Лариса Крохалева;
- директор филиала МГИК в Рязани Елена Анисина;
- пресс-секретарь Рязанского отделения СТД РФ, пресс- секретарь Рязанского театра кукол Анастасия Миллованова.
15:00, Государственный Театр Кукол Республики Мордовия покажет на сцене Рязанского театра юного зрителя спектакль «Красная шапочка»
Стильно, красочно, музыкально и, конечно, с юмором — о храбрости. Сказочный спектакль для всей семьи (0+). Спектакль рекомендован для зрителей старше 3 лет. Билеты — в кассе и на сайте Рязанского театра юного зрителя.
18:00, Нижегородский театр юного зрителя покажет на сцене Рязанского театра драмы спектакль «Васса» (16+)
Спектакль для взрослых по пьесе Максима Горького, которая сейчас не входит в школьную программу. История о силе: характера, семьи, обстоятельств. Как сделать сложный выбор в свою пользу?
Билеты — в кассе и на сайте Рязанского театра драмы.
21:15, Амфитеатр перед зданием Рязанского театра кукол — театрализованная программа «Рязань. Театр. Союз» (6+)
Участвуют артисты рязанских театров, уличный театр «Странствующие Куклы Господина Пэжо» (Санкт — Петербург), Brass- оркестр Дмитрия Сапарина (Москва), театр танца «ОГНИ» и Современная школа движения «Generation X team».
Вход свободный.
19 июня, 12:00, Дзержинский театр драмы покажет на сцене Рязанского театра юного зрителя спектакль «Золотой петушок» (6+)
Самая загадочная сказка Пушкина оживает на ваших глазах. Сказка ложь, да в ней намек — доброй публике урок!
Билеты — в кассе и на сайте Рязанского театра юного зрителя.
18:00, Государственный русский драматический театр Республики Мордовия покажет на сцене Рязанского театра драмы спектакль «День числа Пи» (12+)
Простая и светлая история о взрослении. Пережить трудный возраст помогут: юмор, музыка, математика! И, конечно, театр — редкая возможность посмотреть на современность со стороны. Спектакль — соискатель Национальной театральной Премии «Золотая маска», участник Всероссийского форум-фестиваля социального театра «Особый взгляд».
Билеты — в кассе и на сайте Рязанского театра драмы.
18 и 19 июня, на вокзале «Рязань – 1» также можно будет свободно посетить выставку, посвященную Союзу театральных деятелей Российской Федерации, театральному искусству и театральным профессиям (6+).
Всероссийский проект «Театральный поезд» реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.