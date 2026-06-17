Культура и события

Опубликована программа мероприятий «Театрального поезда» в Рязани 18–19 июня

Олеся Чугунова
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Завтра, 18 июня, Рязань станет одной из ключевых точек всероссийского культурного марафона — в город прибывает «Театральный поезд». Масштабный проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей РФ, стартует в нашем городе с утра и продлится два дня.

Напомним, акция не имеет аналогов по географии: состав с ведущими артистами страны преодолеет маршрут через 43 города.

«Это проект мирового масштаба — говорит председатель СТД РФ Народный артист СТД РФ Владимир Машков — артисты со всей нашей огромной многонациональной родины перемещаются по стране в одном поезде, показывают в течение спектакли, проводят мастер-классы, встречи, это огромный обмен энергии».

Помимо театральных показов фестиваль включает два масштабных события под открытым небом, на которых мы вас приглашаем поработать. Внимание, аккредитация на торжественную встречу на вокзале обязательна – списки будут переданы в ОАО «РЖД».

Программа фестиваля под открытым небом:

18 июня, 10:00, вокзал «Рязань-1» — торжественное «Прибытие Театрального поезда» (0+)

В торжественной встрече принимают участие:

  • Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков;
  • Министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова;
  • Секретарь Союза театральных деятелей Российской Федерации, директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов;
  • ОАО «Российские железные дороги» представляет Дмитров Сергей Валерьевич, заместитель начальника Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (по территориальному управлению).

В 13:00, Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина (0+)

Рязанское региональное отделение СТД РФ торжественно передает в управление Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина свою библиотеку. На первом этапе – 1 200 томов. Каталогизация фонда продолжается. Целью является открыть доступ к уникальному собранию для профессионального сообщества, жителей и гостей Рязанского края.

Участвуют и выступают:

  • Министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова;
  • Секретарь Союза театральных деятелей Российской Федерации, директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов;
  • директор Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина Лариса Крохалева;
  • директор филиала МГИК в Рязани Елена Анисина;
  • пресс-секретарь Рязанского отделения СТД РФ, пресс- секретарь Рязанского театра кукол Анастасия Миллованова.

15:00, Государственный Театр Кукол Республики Мордовия покажет на сцене Рязанского театра юного зрителя спектакль «Красная шапочка»

Стильно, красочно, музыкально и, конечно, с юмором — о храбрости. Сказочный спектакль для всей семьи (0+). Спектакль рекомендован для зрителей старше 3 лет. Билеты — в кассе и на сайте Рязанского театра юного зрителя.

18:00, Нижегородский театр юного зрителя покажет на сцене Рязанского театра драмы спектакль «Васса» (16+)

Спектакль для взрослых по пьесе Максима Горького, которая сейчас не входит в школьную программу. История о силе: характера, семьи, обстоятельств. Как сделать сложный выбор в свою пользу?

Билеты — в кассе и на сайте Рязанского театра драмы.

21:15, Амфитеатр перед зданием Рязанского театра кукол — театрализованная программа «Рязань. Театр. Союз» (6+)

Участвуют артисты рязанских театров, уличный театр «Странствующие Куклы Господина Пэжо» (Санкт — Петербург), Brass- оркестр Дмитрия Сапарина (Москва), театр танца «ОГНИ» и Современная школа движения «Generation X team».

Вход свободный.

19 июня, 12:00, Дзержинский театр драмы покажет на сцене Рязанского театра юного зрителя спектакль «Золотой петушок» (6+)

Самая загадочная сказка Пушкина оживает на ваших глазах. Сказка ложь, да в ней намек — доброй публике урок!

Билеты — в кассе и на сайте Рязанского театра юного зрителя.

18:00, Государственный русский драматический театр Республики Мордовия покажет на сцене Рязанского театра драмы спектакль «День числа Пи» (12+)

Простая и светлая история о взрослении. Пережить трудный возраст помогут: юмор, музыка, математика! И, конечно, театр — редкая возможность посмотреть на современность со стороны. Спектакль — соискатель Национальной театральной Премии «Золотая маска», участник Всероссийского форум-фестиваля социального театра «Особый взгляд».

Билеты — в кассе и на сайте Рязанского театра драмы.

18 и 19 июня, на вокзале «Рязань – 1» также можно будет свободно посетить выставку, посвященную Союзу театральных деятелей Российской Федерации, театральному искусству и театральным профессиям (6+).

Всероссийский проект «Театральный поезд» реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.

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