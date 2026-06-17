Валерия Чекалина (Лерчек) и Луис Сквиччиарини. Фото: @im__lu_. Деятельность Meta (владелец соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в РФ признана экстремистской и запрещена
Новости России

Блогер Лерчек проходит седьмой курс химиотерапии в домашних условиях

Анастасия Мериакри
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Блогерша Валерия Чекалина, более известная в сети как Лерчек, продолжает борьбу с раком желудка четвертой стадии. Сейчас она проходит уже седьмой курс химиотерапии, часть процедур которого проводится на дому. Об пишут РИА Новости со ссылкой на отца четвертого ребенка Валерии Луиса Сквиччиарини.

По словам Сквиччиарини, нынешний этап лечения отличается от предыдущих. Седьмой курс химиотерапии разбит на две части: первую часть препаратов блогерше ввели в стационаре, а вторую она получает дома с помощью специального портативного устройства, которое закреплено на ее теле.

«Сегодня у нас необычный день, потому что у нас седьмая химия дома», — сказал Сквиччиарини в видео в соцсетях.

Всего медиками НМИЦ Онкологии имени Блохина для Чекалиной запланировано девять курсов химиотерапии и иммунной терапии.

Напомним, тяжелый диагноз был выявлен у блогерши в феврале этого года. Спустя сутки после выписки из роддома, где она родила четвертого ребенка, Валерия была экстренно госпитализирована в реанимацию онкологического центра.

Параллельно с лечением развивается ситуация с уголовным делом в отношении Чекалиной. Она обвиняется в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Ранее Гагаринский суд Москвы принял решение выделить ее дело в отдельное производство и приостановить его до полного выздоровления фигурантки.

Кроме того, судебные органы смягчили ей меру пресечения: домашний арест заменен на запрет определенных действий, что позволяет Валерии свободно перемещаться без необходимости каждый раз запрашивать специальное разрешение. Однако сторона обвинения не оставляет попыток оспорить состояние здоровья блогерши: ранее прокуратура официально ходатайствовала о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы.

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