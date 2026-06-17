Прокуратура потребовала новую медэкспертизу для блогера Лерчек

Прокуратура направила в суд заявление о назначении блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Поводом для обращения стали публикации в социальных сетях, вызвавшие широкий общественный резонанс. В документах говорится, что после прохождения очередного курса химиотерапии блогер рассказала подписчикам о тренировке в фитнес-клубе и занятиях с тяжестями.

При этом ранее Чекалина сообщала, что перенесла операцию на позвоночнике, который, по ее словам, пострадал из-за метастазов.

В связи с этим заявители попросили истребовать медицинскую карту блогера и провести дополнительную экспертизу для уточнения состояния ее здоровья.

Кроме того, в материалах содержится просьба проверить Луиса Сквирччиариани — отца младшего ребенка Чекалиной. Авторы обращения считают, что в социальных сетях продолжают публиковаться подробности жизни блогера и материалы о ее лечении через аккаунт мужчины.

По мнению заявителей, демонстрируемая физическая активность после серьезной операции на позвоночнике вызывает вопросы и требует дополнительной проверки.

Как отмечает ТАСС, прокуратура направила соответствующее обращение в Гагаринский районный суд Москвы в установленный законом срок.

Ранее гособвинение уже просило суд запросить информацию о состоянии здоровья Чекалиной в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, а также организовать консилиум врачей. Однако тогда суд отказал в удовлетворении этих ходатайств и приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении блогера.