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Происшествия

Двух жителей Рязани осудят за присвоение мебельной фурнитуры на 1,1 млн рублей

Алексей Самохин
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В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей областного центра 36 и 50 лет. Сообщники обвиняются в присвоении товарно-материальных ценностей группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области. 

Согласно материалам уголовного дела, в 2025 году рязанец 1989 года рождения устроился на должность кладовщика на склад, где осуществлялась оптовая и розничная торговля мебельной фурнитурой и комплектующими. Мужчина предложил грузчику склада совместно заняться хищением и продажей вверенного товара. Вдвоем злоумышленники стали предлагать постоянным покупателям и своим знакомым приобретать фурнитуру по цене ниже установленной индивидуальным предпринимателем, без оформления документации.  

Таким образом, по данным следствия, в течение июля – сентября 2025 года фигуранты похитили и продали товаров на общую сумму 1 119 577 рублей.

Во время инвентаризации была выявлена крупная недостача, и администрация фирмы обратилась в полицию. Стражи правопорядка установили причастность к деянию работников склада.

В ходе следствия злоумышленники признали свою вину в полном объеме. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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