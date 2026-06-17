Общество

В Рязанской области открывают кабинеты финансовой доступности

Алексей Самохин
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Жители рязанских сел смогут получать финансовые услуги в библиотеках. В регионе открылись первые 10 кабинетов финдоступности на базе сельских книгохранилищ. Пилотными стали Захаровский, Кораблинский, Рыбновский и Спасский муниципальные округа.  

Кабинет финансовой доступности — это оборудованное рабочее место с выходом в интернет. Это единое окно к современным банковским и государственным сервисам. Пользователи могут, например, оплатить налоги или услуги ЖКХ, оформить страховку, открыть вклад или получить кредит, записаться к врачу или зарегистрировать транспорт. 

Формат актуален для сельской местности, где могут отсутствовать офисы финансовых организаций или банкоматы, а также для людей, у которых нет компьютера или смартфона. Сотрудники библиотек проконсультируют и помогут получить необходимую услугу онлайн. 

«Этот проект еще и просветительский. На базе сельских кабинетов будут проводиться вебинары и лекции, через них мы планируем распространять обучающие материалы. Кроме того, среди интернет-сервисов пользователи могут зайти на сайт «Финансовая культура» и больше узнать о деньгах, их защите и приумножении»», — рассказала заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.

Проект будет развиваться в Рязанской области. Только до конца июня запланировано открытие еще 6 сельских кабинетов финансовой доступности.

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