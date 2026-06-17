Фото Рязанской областной Думы
Власть и политика

Законопроект об исполнении регионального бюджета за 2025 год прошел публичные слушания

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В областной Думе во вторник, 16 июня, состоялись публичные слушания по исполнению регионального бюджета за 2025 год. В обсуждении главного финансового документа приняли участие парламентарии, руководители областных министерств и ведомств, представители общественных организаций и объединений, контрольных и надзорных органов, муниципалитеты подключились к мероприятию в режиме ВКС.

Открывая слушания, первый заместитель председателя законодательного собрания Александр Шевырев подчеркнул, что в прошлом году удалось выполнить все обязательства перед жителями области.

«Постоянно расширяется помощь, оказываемая участникам СВО и их близким, вводятся новые инструменты поддержки семей с детьми. Также были заложены ресурсы для дальнейшего развития региона, укрепления системы здравоохранения, образования, строительства и реконструкции дорог, социальных объектов, для модернизации жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства общественных пространств», – сказал парламентарий.

Отчет об исполнении бюджета представила министр финансов Рязанской области Марина Наумова. Она сообщила, что в прошедшем году в целом региональная экономика продемонстрировала устойчивость, обеспечив стабильность бюджетной системы. Положительная динамика, превышающая среднероссийские показатели, наблюдалась в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях.

«Это позволило в 2025 году выполнить запланированные показатели по прогнозу доходов областного бюджета и сформировать переходящие остатки средств, которые были направлены на решение наиболее важных социально значимых задач уже в текущем году», – подчеркнула глава ведомства.

Доходы областного бюджета за 2025 год исполнены в сумме 122 млрд рублей или 102,0 % к утвержденному прогнозу и 110,5% к уровню 2024 года.

Расходы областного бюджета за 2025 год выросли на 28,1 млрд рублей и исполнены в сумме 130 млрд рублей или 98,6% плановых назначений на год и 127,6% к уровню 2024 года. По итогам года бюджет исполнен с дефицитом в размере почти 7,7 млрд рублей.

Глава профильного ведомства уточнила, что на реализацию 11 национальных проектов было выделено более 27 млрд рублей. Наибольшую долю этих средств (почти 65%, или 17,6 млрд рублей) направили на реализацию НП «Инфраструктура для жизни», 26,7%, или 7,3 млрд рублей составили расходы на реализацию двух национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети»».

Также глава регионального минфина Марина Наумова сообщила, что государственный долг Рязанской области снижается из года в год, состоит полностью из бюджетных заимствований. По результатам мониторинга, проведенного Минфином России в 2025 году, Рязанская область вошла в группу субъектов Российской Федерации с высоким уровнем долговой устойчивости.

После доклада присутствующие задали свои вопросы. В основном речь шла об эффективности использования средств областного бюджета на социальные направления.

Депутаты регионального парламента продолжат работу по рассмотрению проекта закона «Об исполнении областного бюджета за 2025 год». В ближайшее время он будет рассмотрен на комитете по бюджету и налогам, а затем – на заседании областной Думы.

Предыдущая статья
В Рязанской области открывают кабинеты финансовой доступности
Следующая статья
Прокуратура Пронского района выявила нарушение антикоррупционного законодательства

Популярные материалы

Происшествия

В результате атаки БПЛА в Рязанской области загорелось нежилое здание на дачном участке

В Сараевском округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка — на месте происшествия работают оперативные службы.
Новости России

Актриса Татьяна Плетнева до последнего скрывала онкологию и говорила о новом возлюбленном

Известная российская актриса Татьяна Плетнева скончалась 14 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, о которой звезда сериалов «Кухня», «Склифосовский» и «Интерны» до последнего момента старалась не распространяться.
Интересное

«Осталось полгода». Сбывается предсказание старца Зосимы о горящей Лавре и победе России

«Как падёт Лавра, через полгода Русь станет единой». Слова старца из Донбасса теперь цитируют все. А вот и первое свидетельство.
Новости России

Экс-жених Дианы Шурыгиной раскрыл подробности её работы на платформе для взрослых

Бывший возлюбленный скандальной блогерши Дианы Шурыгиной (ныне Шляниной) предприниматель Святослав Гусев рассказал о работе девушки на платформе для взрослых и обстоятельствах, приведших её к нынешним проблемам с законом.
Новости мира

Турецкая актриса Эдже Иртем скончалась после смешивания антидепрессантов с алкоголем в день своего 35-летия

Появились новые подробности гибели турецкой актрисы Эдже Иртем, известной по ролям в популярных сериалах «Клюквенный щербет» и «Семья».
Темы
Общество

Девять управленцев из Рязанской области вошли в число победителей шестого сезона конкурса «Лидеры России»

Ими стали 60 управленческих команд из 33 регионов России, среди них девять управленцев из Рязанской области.
Общество

Павел Малков представил нового руководителя РГРТУ

Назначение на должность с 16 июня 2026 года утверждено приказом Министерства науки и высшего образования РФ.
Общество

На Молодёжном дне Международного туристического форума «Путешествуй!» запустилась Всероссийская премия «Больше, чем путешествие» 

В День России на площадке Молодёжного дня Международного туристического форума «Путешествуй!» серию событий представила программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Власть и политика

Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную Думу

Единый день голосования назначен на 20 сентября 2026 года.
Общество

Татьяна Панфилова заключила договор с депутатами Махачкалы

В Махачкале прошла официальная церемония подписания соглашения о взаимодействии между Собранием депутатов городского округа «город Махачкала» и Рязанской городской Думой.
Общество

В Рязани водители могут купить абонемент на парковку

Теперь внести плату можно не только через привычные каналы, но и с помощью современных цифровых сервисов.
Культура и события

В РГУ имени С.А. Есенина выступит Алексей Водовозов

20 июня в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина выступит известный врач, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов.
Общество

Павел Малков рассказал о новом этапе «Рязани пешеходной»

Павел Малков также рассказал о достигнутой договоренности: Рязанский завод точного литья изготовит особо прочные скамьи с чугунным основанием и стилизованные тематические люки для разных отрезков пешеходного маршрута.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье