Прокуратура Пронского района выявила нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратура Пронского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что коммерческая организация приняла на работу бывшего сотрудника органов внутренних дел. Работодатель не направил в десятидневный срок уведомление о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим по его последнему месту службы.

В отношении юридического лица прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего). По итогам рассмотрения дела организации назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.