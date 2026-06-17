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Политика

Эксперт заявил о подготовке массированного удара по Украине

Алексей Самохин
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Минувшей ночью российские военные нанесли ограниченное число ударов по объектам на территории Украины. По данным военных источников, для поражения целей использовались в основном беспилотники «Герань». Об этом пишет aif.ru.

Сообщается, что удары были зафиксированы в районе Тростянца Сумской области, Павлограда Днепропетровской области, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

Военный эксперт Александр Ивановский считает, что снижение интенсивности ударов может оказаться временным.

«Такая пауза вряд ли будет долгой. В ближайшие дни или даже часы по военным объектам Украины может быть нанесен новый масштабный удар с применением различных средств поражения — ракет и беспилотников», — заявил эксперт.

Он не исключает, что будет использован и «Орешник».

Тем временем на Константиновском направлении продолжается продвижение российских подразделений. После перехода под контроль населенного пункта Артема (Долгая Балка) у российских войск появилась возможность расширить давление на украинские силы в районе Константиновки и на подступах к Дружковке.

По оценке военных аналитиков, развитие наступления в направлении линии Дружковка — Доброполье способно существенно осложнить положение украинской группировки на этом участке фронта.

Также поступает информация о том, что часть подразделений ВСУ отходит из Константиновки в сторону Дружковки. Сообщается, что военнослужащие вывозят легкое вооружение, тогда как часть тяжелой техники остается на позициях.

В городе действуют самые опытные, самые профессиональные бойцы, удостоенные за смелость и отвагу орденов Мужества и других наград, — рассказывает командир мотострелкового батальона 1465-го мотострелкового полка с позывным «Задон».

Вопреки мнению о том, что «вся война ведется дронами», города берутся буквально руками штурмовиков, мотострелков. Они идут от здания к зданию, не боясь вступать с врагом в контактный бой, говорится в сообщении Минобороны РФ. 

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