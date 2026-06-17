Рязанская гордума расширяет приватизацию и перераспределяет полномочия в сфере благоустройства

На заседании комитета по экономическому развитию Рязанской городской Думы депутаты предварительно одобрили корректировку муниципальной Программы приватизации на 2026 год. В перечень выставленных на торги объектов планируется включить еще четыре единицы недвижимости. Помимо этого, парламентарии согласовали стартовые условия продажи восьми зданий и нежилых помещений, уже находящихся в приватизационном списке.

Значительная часть заседания была посвящена административной реформе: члены комитета поддержали поправки в Положение о работе с бесхозяйными вещами и находками. Изменения обусловлены формированием нового департамента благоустройства и последующим перераспределением функций между структурными подразделениями мэрии.

Также комитет дал добро на передачу в аренду муниципальных площадей социально ориентированным НКО. В числе арендаторов — рязанский Русско-немецкий центр культуры «Общество Начало», Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам «Наши дети» и Межрегиональная общественная организация «Союз Кузнецов» (для них согласована аренда отдельно стоящего здания).

В рамках корпоративного блока депутаты рассмотрели кадровые вопросы, касающиеся избрания новых членов советов директоров в двух муниципальных акционерных обществах — «Детское питание» и «Хлебозавод № 3 города Рязани».

Окончательное утверждение всех перечисленных решений состоится на заседании Рязанской городской Думы.