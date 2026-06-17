Синоптики обещают рязанцам грозу и порывистый ветер 18 июня

Погода в Рязанской области в четверг, 18 июня, будет неустойчивой. Метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями, сопровождаемую дождями и грозами.

Ночью в отдельных районах области ожидается небольшой дождь. Утром и днём осадки усилятся: прогнозируется небольшой, а местами и умеренный дождь. В отдельных районах пройдут грозы.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду. Во время грозы порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду, что соответствует штормовому предупреждению.

Ночью температура воздуха по области составит от +7 до +12 градусов. Днём воздух прогреется до +19…+24 градусов. Несмотря на осадки, в регионе сохранится комфортная летняя погода.

Специалисты рекомендуют рязанцам брать с собой зонты и дождевики при выходе из дома. Во время грозы следует избегать нахождения под высокими деревьями, рядом с рекламными конструкциями и линиями электропередачи. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными на дорогах из-за мокрого асфальта и возможного ухудшения видимости.