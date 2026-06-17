Фото: УМВД России по Рязанской области
Новости Касимова

В Касимовском районе мужчина обокрал дом своей бывшей жены, чтобы купить алкоголь

Анастасия Мериакри
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Полицейские Касимовского отдела МВД раскрыли кражу электроинструмента из частного дома в деревне Булгаково. Подозреваемым оказался бывший супруг хозяйки, который похитил имущество, чтобы приобрести спиртное.

В отдел МВД России «Касимовский» обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что вернулась в свой дом в деревне Булгаково и обнаружила следы проникновения. Дужка висячего замка на двери была перепилена. Проведенная ревизия показала, что из жилища пропал электроинструмент, который хозяйка приобрела буквально накануне.

Оперативники уголовного розыска начали отрабатывать возможные версии преступления. В ходе беседы с заявительницей выяснилось, что несколько дней дом стоял пустым — женщина проживала в райцентре. Три года назад она развелась с супругом, местным жителем, одной из основных причин развода стало его пристрастие к алкоголю. При этом ключи от дома женщина у бывшего мужа забрала, и в последнее время он в этих местах не появлялся.

Полицейские провели опрос среди местных жителей и горожан. Вскоре оперативники вышли на след: в Касимове мужчина начал в спешке продавать с рук электроинструмент, очень похожий на похищенный. Личность сбытчика установили быстро — им оказался 40-летний бывший супруг заявительницы.

По предварительной информации, задержанному срочно понадобились деньги на покупку алкоголя. Мужчина вспомнил, что в доме бывшей жены в деревне Булгаково может храниться что-то ценное. Зная, что хозяйка в это время должна находиться в городе, он решил «заглянуть» в бывшее жилище. Взломав замок, злоумышленник обнаружил электроинструмент и прихватил его с собой. Вырученные от продажи деньги он, как и планировал, тут же потратил на спиртные напитки.

Следователь полиции возбудил в отношении задержанного уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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