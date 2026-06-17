Три года колонии и штраф запросило обвинение для блогерши Александры Митрошиной за отмывание 127 млн рублей

Государственное обвинение запросило наказание для известной российской блогерши Александры Митрошиной, известной в сети как «Матерь бложья». Ей инкриминируют легализацию денежных средств и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщает канал SHOT, прокуратура Москвы просит приговорить Митрошину к трем годам лишения свободы в исправительной колонии. Дополнительно гособвинение требует назначить ей штраф в размере 900 тысяч рублей.

Помимо этого, следствие ходатайствует о конфискации 115 миллионов рублей в пользу государства и изменении меры пресечения: прокурор настаивает на отправке блогерши из-под домашнего ареста в следственный изолятор, сообщает База.

Уголовное преследование в отношении звезды соцсетей началось около года назад. По версии следователей, Митрошина занималась дроблением своего бизнеса по продаже онлайн-курсов. Распределяя доходы по нескольким индивидуальным предпринимателям, она якобы уклонялась от уплаты НДС и НДФЛ, в результате чего государство недополучило более 127 миллионов рублей.

Следствие считает, что для легализации этих средств блогерша использовала покупку дорогостоящей недвижимости. Задержали Митрошину в аэропорту Сочи после прилета из Дубая. Несмотря на то, что она начала возвращать деньги в Федеральную налоговую службу, это не освободило ее от уголовной ответственности.

Адвокаты Митрошиной категорически не согласны с позицией обвинения. Защита утверждает, что их подзащитная не скрывала свои доходы: напротив, она открыто демонстрировала богатство в соцсетях и регулярно рассказывала подписчикам о тратах на недвижимость.

Чтобы подтвердить свою позицию, адвокаты даже вызвали в суд семерых подписчиков блогерши, которые должны были рассказать о ее влиянии на аудиторию и открытости. Однако, по имеющимся данным, допрос фанатов так и не состоялся.