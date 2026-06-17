Изображение от freepik
Новости России

Три года колонии и штраф запросило обвинение для блогерши Александры Митрошиной за отмывание 127 млн рублей

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Государственное обвинение запросило наказание для известной российской блогерши Александры Митрошиной, известной в сети как «Матерь бложья». Ей инкриминируют легализацию денежных средств и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщает канал SHOT, прокуратура Москвы просит приговорить Митрошину к трем годам лишения свободы в исправительной колонии. Дополнительно гособвинение требует назначить ей штраф в размере 900 тысяч рублей.

Помимо этого, следствие ходатайствует о конфискации 115 миллионов рублей в пользу государства и изменении меры пресечения: прокурор настаивает на отправке блогерши из-под домашнего ареста в следственный изолятор, сообщает База.

Уголовное преследование в отношении звезды соцсетей началось около года назад. По версии следователей, Митрошина занималась дроблением своего бизнеса по продаже онлайн-курсов. Распределяя доходы по нескольким индивидуальным предпринимателям, она якобы уклонялась от уплаты НДС и НДФЛ, в результате чего государство недополучило более 127 миллионов рублей.

Следствие считает, что для легализации этих средств блогерша использовала покупку дорогостоящей недвижимости. Задержали Митрошину в аэропорту Сочи после прилета из Дубая. Несмотря на то, что она начала возвращать деньги в Федеральную налоговую службу, это не освободило ее от уголовной ответственности.

Адвокаты Митрошиной категорически не согласны с позицией обвинения. Защита утверждает, что их подзащитная не скрывала свои доходы: напротив, она открыто демонстрировала богатство в соцсетях и регулярно рассказывала подписчикам о тратах на недвижимость.

Чтобы подтвердить свою позицию, адвокаты даже вызвали в суд семерых подписчиков блогерши, которые должны были рассказать о ее влиянии на аудиторию и открытости. Однако, по имеющимся данным, допрос фанатов так и не состоялся.

Предыдущая статья
В Касимовском районе мужчина обокрал дом своей бывшей жены, чтобы купить алкоголь

Популярные материалы

Происшествия

В результате атаки БПЛА в Рязанской области загорелось нежилое здание на дачном участке

В Сараевском округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка — на месте происшествия работают оперативные службы.
Интересное

«Осталось полгода». Сбывается предсказание старца Зосимы о горящей Лавре и победе России

«Как падёт Лавра, через полгода Русь станет единой». Слова старца из Донбасса теперь цитируют все. А вот и первое свидетельство.
Новости России

Актриса Татьяна Плетнева до последнего скрывала онкологию и говорила о новом возлюбленном

Известная российская актриса Татьяна Плетнева скончалась 14 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, о которой звезда сериалов «Кухня», «Склифосовский» и «Интерны» до последнего момента старалась не распространяться.
Акценты

История семьи Усольцевых обрастает подробностями

Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге ещё осенью 2025-го, и их до сих пор не нашли. Охотники объяснили, почему поход закончился так, и чем рискуют волонтёры, возобновившие поиски в июне.
Новости мира

Турецкая актриса Эдже Иртем скончалась после смешивания антидепрессантов с алкоголем в день своего 35-летия

Появились новые подробности гибели турецкой актрисы Эдже Иртем, известной по ролям в популярных сериалах «Клюквенный щербет» и «Семья».
Темы
Новости Касимова

В Касимовском районе мужчина обокрал дом своей бывшей жены, чтобы купить алкоголь

Полицейские Касимовского отдела МВД раскрыли кражу электроинструмента из частного дома в деревне Булгаково. Подозреваемым оказался бывший супруг хозяйки.
Погода

Синоптики обещают рязанцам грозу и порывистый ветер 18 июня

Погода в Рязанской области в четверг, 18 июня, будет неустойчивой. Метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями, сопровождаемую дождями и грозами.
Новости России

Блогер Лерчек проходит седьмой курс химиотерапии в домашних условиях

Блогерша Валерия Чекалина, более известная в сети как Лерчек, продолжает борьбу с раком желудка четвертой стадии. Сейчас она проходит уже седьмой курс химиотерапии, часть процедур которого проводится на дому.
Погода

Штормовое предупреждение объявлено в Рязанской области

Главное управление МЧС России по Рязанской области объявило штормовое предупреждение. До конца суток 17 июня в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия.
Транспорт и дороги

В Рязани на месяц закроют движение на улице Окской

Администрация города Рязани предупреждает автомобилистов о длительном ограничении движения на одном из участков улицы Окской.
Новости России

В Приморье 15-летний подросток арестован по делу об убийстве школьницы

Несовершеннолетний обвиняемый 2011 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время внезапной ссоры на почве личных неприязненных отношений напал на девушку
Происшествия

Павел Малков сообщил об уничтожении еще двух БПЛА над Рязанской областью

В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными расчетами ПВО над Рязанской областью были сбиты два беспилотных летательных аппарата.
Новости России

В Брянской области ВСУ атаковали скорую помощь и гражданский автомобиль

В результате атаки ранения получили трое сотрудников медицинской службы: водитель, фельдшер и медсестра. Пострадавшие оперативно доставлены в больницу.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье