СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на автобус с детьми под Брянском

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, инцидент произошел 17 июня на трассе А240. Ударный БПЛА атаковал двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы Республики Беларусь.

Транспорт следовал по маршруту Гомель — Геленджик. В салоне находились 44 пассажира, в том числе 28 детей-спортсменов. Группа направлялась на отдых в Геленджик.

Предварительно установлено, что в результате атаки погибла женщина. Еще шесть человек получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения. Сведения о числе пострадавших продолжают уточнять.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ «Террористический акт».

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, правоохранители занимаются выявлением лиц, причастных к организации и совершению атаки на пассажирский автобус.