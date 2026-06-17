Общество

Рязанская ГК «Зеленый сад – наш дом» активно трудоустраивает осуждённых

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Представьте, что человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, получает возможность начать всё с чистого листа – освоить профессию, заработать на жизнь и вернуться в общество полноценным гражданином. 

В ГК «Зеленый сад – наш дом»  разработали чёткий алгоритм адаптации работников спецконтингента – он помогает людям не просто влиться в коллектив, но и построить карьеру.

1. Наставничество. За каждым новым сотрудником закрепляется опытный наставник. Он не просто объясняет задачи, а становится своеобразным проводником в новой жизни.

2. Обучение на практике. В течение 1-2 месяцев новичок осваивает азы профессии прямо на строительных объектах – теория подкрепляется реальными задачами.

3. Квалификационный экзамен. После обучения сотрудник сдаёт экзамен и получает официальный разряд или специальность. Среди востребованных направлений: слесарь‑сантехник, электромонтёр, плотник‑бетонщик, арматурщик и другие.

4. Стабильный график. Рабочий день длится с 8:00 до 17:00, пять дней в неделю. При желании можно взять дополнительные часы – компания идёт навстречу в рамках трудового законодательства.

5. Карьерный рост. Если сотрудник показывает хорошие результаты, его кандидатуру рассматривают на повышение – как и любого другого работника.

Поддержка на каждом этапе

Адаптация – это не только про работу. Первые 2–3 месяца психологи компании помогают сотрудникам: пройти тесты на психоэмоциональное состояние, разобраться с внутренними барьерами, научиться выстраивать отношения в коллективе.

Результаты заметны уже через несколько месяцев. Люди становятся более открытыми, уверенными в себе и общительными.

Реальные истории успеха

Большинство участников программы сохраняют трудоустройство через год после начала работы, у многих улучшается жилищное положение – появляется стабильный доход для аренды или покупки жилья, стабилизируются семейные отношения.

Один из сотрудников, прошедший программу, поделился: «Раньше я не верил, что смогу нормально работать и зарабатывать. Здесь мне дали шанс – научили, поддержали, показали, что можно жить по‑другому. Теперь я электрогазосварщик 4-го разряда и планирую расти дальше».

Выгода для всех сторон

ГК «Зеленый сад – наш дом» убеждена, что стабильная трудовая деятельность и уважительное отношение помогают человеку восстановить веру в себя и окружающих. Девелопер не просто дает работу, а создаёт среду, где каждый может проявить свои способности и получить признание за реальный вклад в общее дело. Оценивается не прошлое, а желание работать и развиваться в настоящем. 

При этом сам человек получает новые возможности, общество – законопослушного гражданина, а экономика – решение кадрового вопроса. Между застройщиком и региональным министерством труда и социальной защиты населения заключено соглашение, реализация которого позволит в перспективе закрыть потребности Рязанской области по рабочим специальностям. Также напомним, что ГК «Зелёный сад – наш дом» активно сотрудничает с региональным УФСИН. 

Предыдущая статья
Пожар в Киево-Печерской лавре связали с пророчествами старцев

Популярные материалы

Происшествия

В результате атаки БПЛА в Рязанской области загорелось нежилое здание на дачном участке

В Сараевском округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка — на месте происшествия работают оперативные службы.
Интересное

«Осталось полгода». Сбывается предсказание старца Зосимы о горящей Лавре и победе России

«Как падёт Лавра, через полгода Русь станет единой». Слова старца из Донбасса теперь цитируют все. А вот и первое свидетельство.
Новости России

Актриса Татьяна Плетнева до последнего скрывала онкологию и говорила о новом возлюбленном

Известная российская актриса Татьяна Плетнева скончалась 14 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, о которой звезда сериалов «Кухня», «Склифосовский» и «Интерны» до последнего момента старалась не распространяться.
Новости мира

Турецкая актриса Эдже Иртем скончалась после смешивания антидепрессантов с алкоголем в день своего 35-летия

Появились новые подробности гибели турецкой актрисы Эдже Иртем, известной по ролям в популярных сериалах «Клюквенный щербет» и «Семья».
Новости России

Охотник озвучил новую версию пропажи Усольцевых из-за главы семьи

Бизнесмен Сергей Усольцев, взявший в красноярскую тайгу жену Ирину...
Темы
Акценты

Пожар в Киево-Печерской лавре связали с пророчествами старцев

Заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов в беседе с aif.ru прокомментировал пожар в Киево-Печерской лавре и рассказал, как трактуются связанные с обителью пророчества известных православных подвижников.
Общество

Сасово стал городом трудовой славы

Городу Сасово присвоено звание города трудовой славы. Соответствующее распоряжение губернатор Рязанской области Павел Малков подписал 16 ноября. 
Происшествия

В Рязанском районе работодатель скрыл несчастный случай с сотрудником

Виновное должностное лицо привлекли к ответственности по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа.
Новости России

ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области

В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Пострадали шесть человек, в том числе четверо детей.
Происшествия

Пожилой мужчина погиб на пожаре в Сасовском округе

15 июня в 23:06 в селе Боковой Майдан Сасовского муниципального округа произошёл пожар в жилом доме и хозяйственной постройке.
Новости кино и ТВ

Музыкальное шоу «Игра вслепую» стартует на ТНТ 27 июня

Участники будут слушать музыкальные номера и пытаться определить, кто скрывается в музыкальном боксе: настоящий артист или его голосовой двойник.
Новости кино и ТВ

Алексей Маклаков станет «Нянькой в погонах» в сериале СТС

По сюжету бывший прапорщик Василий Валерич (Алексей Маклаков) по рекомендации знакомой Нины (Ирина Низина) устраивается на работу в семью бизнесмена Антона (Александр Пашков), который отчаялся найти няню, готовую выдержать трёх избалованных детей.
Происшествия

В Рязани сотрудницу банка подозревают в неправомерном доступе к данным клиентки

Московским межрайонным следственным отделом города Рязани следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье