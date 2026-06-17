Рязанская ГК «Зеленый сад – наш дом» активно трудоустраивает осуждённых

Представьте, что человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, получает возможность начать всё с чистого листа – освоить профессию, заработать на жизнь и вернуться в общество полноценным гражданином.

В ГК «Зеленый сад – наш дом» разработали чёткий алгоритм адаптации работников спецконтингента – он помогает людям не просто влиться в коллектив, но и построить карьеру.

1. Наставничество. За каждым новым сотрудником закрепляется опытный наставник. Он не просто объясняет задачи, а становится своеобразным проводником в новой жизни.

2. Обучение на практике. В течение 1-2 месяцев новичок осваивает азы профессии прямо на строительных объектах – теория подкрепляется реальными задачами.

3. Квалификационный экзамен. После обучения сотрудник сдаёт экзамен и получает официальный разряд или специальность. Среди востребованных направлений: слесарь‑сантехник, электромонтёр, плотник‑бетонщик, арматурщик и другие.

4. Стабильный график. Рабочий день длится с 8:00 до 17:00, пять дней в неделю. При желании можно взять дополнительные часы – компания идёт навстречу в рамках трудового законодательства.

5. Карьерный рост. Если сотрудник показывает хорошие результаты, его кандидатуру рассматривают на повышение – как и любого другого работника.

Поддержка на каждом этапе

Адаптация – это не только про работу. Первые 2–3 месяца психологи компании помогают сотрудникам: пройти тесты на психоэмоциональное состояние, разобраться с внутренними барьерами, научиться выстраивать отношения в коллективе.

Результаты заметны уже через несколько месяцев. Люди становятся более открытыми, уверенными в себе и общительными.

Реальные истории успеха

Большинство участников программы сохраняют трудоустройство через год после начала работы, у многих улучшается жилищное положение – появляется стабильный доход для аренды или покупки жилья, стабилизируются семейные отношения.

Один из сотрудников, прошедший программу, поделился: «Раньше я не верил, что смогу нормально работать и зарабатывать. Здесь мне дали шанс – научили, поддержали, показали, что можно жить по‑другому. Теперь я электрогазосварщик 4-го разряда и планирую расти дальше».

Выгода для всех сторон

ГК «Зеленый сад – наш дом» убеждена, что стабильная трудовая деятельность и уважительное отношение помогают человеку восстановить веру в себя и окружающих. Девелопер не просто дает работу, а создаёт среду, где каждый может проявить свои способности и получить признание за реальный вклад в общее дело. Оценивается не прошлое, а желание работать и развиваться в настоящем.

При этом сам человек получает новые возможности, общество – законопослушного гражданина, а экономика – решение кадрового вопроса. Между застройщиком и региональным министерством труда и социальной защиты населения заключено соглашение, реализация которого позволит в перспективе закрыть потребности Рязанской области по рабочим специальностям. Также напомним, что ГК «Зелёный сад – наш дом» активно сотрудничает с региональным УФСИН.