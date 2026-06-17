Заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов в беседе с aif.ru прокомментировал пожар в Киево-Печерской лавре и рассказал, как трактуются связанные с обителью пророчества известных православных подвижников.

По его словам, возгорание нельзя считать случайным событием. Эксперт заявил, что пророчества схиархимандрита Зосимы (Ивана Сокуры), преподобного Серафима Вырицкого и других святых содержат схожие предсказания о будущем Лавры и Киева. Фролов отметил, что в этих пророчествах пожар и падение Киево-Печерской лавры рассматриваются как события, после которых должно последовать освобождение Киева русской армией и прекращение существования проекта «Украина».

Собеседник издания также высказал мнение, что пророчество о падении Лавры уже исполнилось фактически. В качестве аргумента он привёл закрытие обители киевскими властями и передачу её храмов представителям раскольнических структур.

По словам эксперта, большая часть братии лишилась возможности полноценно находиться на территории монастыря. Монахам оставили лишь несколько корпусов и один храм, а дальнейшие действия украинских властей могут привести к окончательному выселению оставшихся насельников.

Фролов заявил, что дальнейшее развитие событий, согласно трактовке пророчеств, связано с освобождением Киево-Печерской лавры. Он подчеркнул, что подобные взгляды разделяли многие почитаемые православные подвижники.

Эксперт напомнил слова архимандрита Серафима (Тяпочкина) о том, что Киево-Печерские преподобные «ещё скажут своё слово». Аналогичные высказывания встречаются и у преподобного Лаврентия Черниговского, а также других русских святых.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Киево-Печерская лавра пострадала в результате попадания ракеты американского зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве допустили, что на работу системы мог повлиять истекший срок годности переданных Киеву боеприпасов.