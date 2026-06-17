Правительство Рязанской области, фото: 7info.ru
Общество

Сасово стал городом трудовой славы

Алексей Самохин
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Городу Сасово присвоено звание города трудовой славы. Соответствующее распоряжение губернатор Рязанской области Павел Малков подписал 16 ноября. 

Текст документа опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

«В соответствии с Законом Рязанской области от 26 июля 2023 года № 79-ОЗ «О почетных званиях Рязанской области «Город трудовой славы», «Населенный пункт трудовой славы» за значительный вклад жителей Рязанской области в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, проявленные массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Рязанской области «Город трудовой славы» городу Сасово Рязанской области», — говорится в документе. 

19 июня Сасово отметит День города. Администрация Сасовского округа опубликовала афишу праздничных мероприятий. 

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