Сасово стал городом трудовой славы

Городу Сасово присвоено звание города трудовой славы. Соответствующее распоряжение губернатор Рязанской области Павел Малков подписал 16 ноября.

Текст документа опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

«В соответствии с Законом Рязанской области от 26 июля 2023 года № 79-ОЗ «О почетных званиях Рязанской области «Город трудовой славы», «Населенный пункт трудовой славы» за значительный вклад жителей Рязанской области в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, проявленные массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Рязанской области «Город трудовой славы» городу Сасово Рязанской области», — говорится в документе.

19 июня Сасово отметит День города. Администрация Сасовского округа опубликовала афишу праздничных мероприятий.