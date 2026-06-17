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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
Происшествия

В Рязанском районе работодатель скрыл несчастный случай с сотрудником

Алексей Самохин
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Прокуратура Рязанского района выявила нарушения трудового законодательства в деятельности одной из коммерческих организаций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Проверка показала, что во время погрузочно-разгрузочных работ в магазине, расположенном в деревне Турлатово, сотрудник получил тяжелую травму. В результате падения груза у него диагностировали закрытый компрессионный перелом позвоночника.

Согласно требованиям законодательства, работодатель обязан уведомить прокуратуру о несчастном случае на производстве, если он квалифицирован как тяжелый. Однако этого сделано не было.

По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.

Виновное должностное лицо привлекли к ответственности по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа.

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