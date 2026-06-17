ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал автобус, в котором ехала детская футбольная команда из Белоруссии. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

По его данным, беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар по автобусу с юными спортсменами из Гомеля, которые направлялись на отдых в Геленджик.

В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая детей в поездке.

Еще шесть человек получили ранения. Среди пострадавших — четверо детей.

Всех раненых оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.

Как уточнил Ковальчук, остальные пассажиры автобуса в ближайшее время будут отправлены домой.

Обстоятельства произошедшего уточняются.