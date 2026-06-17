Рязанка потеряла сознание на лестничной площадке, сосед услышал стук и спас женщину

Врачи Рязанской областной клинической больницы (ОКБ) успешно вывели пациентку из острого состояния после инсульта, благодаря быстрой реакции соседа и слаженной работе медиков. Женщина уже выписана домой без тяжелых последствий.

Трагедия могла произойти незамеченной, если бы не случайность. Рязанка вышла из своей квартиры и внезапно почувствовала себя плохо на лестничной площадке. Женщина заметила, что рука перестала её слушаться, однако отнесла это к тому, что просто «затекла» после долгого пребывания в горизонтальном положении.

К счастью, в этот самый момент из соседней квартиры выходил мужчина. Услышав подозрительный стук, он поднялся на этаж выше и обнаружил женщину, лежащую на полу. Сосед незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики на месте предварительно диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения — инсульт. Пациентку экстренно доставили в Рязанскую ОКБ. Как отмечают врачи, госпитализация уложилась в рамки так называемого «терапевтического окна» — критически важных первых минут и часов с момента появления первых симптомов.

В приемном отделении диагноз подтвердился, и женщину экстренно стали готовить к тромболизису.

Заведующий рентгеноперационным ангиографическим кабинетом регионального сосудистого центра Дмитрий Суров пояснил суть спасительной процедуры:

«Тромболитическая терапия, или тромболизис, — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга. Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3-4 часа после появления симптомов инсульта».

Благодаря вовремя оказанной помощи и слаженным действиям соседа, медиков скорой и врачей ОКБ, заболевание прошло без тяжелых последствий для пациентки. Женщина уже выписана из больницы для дальнейшего наблюдения по месту жительства.