Фото: https://max.ru/Hinshtein
Новости России

В Обояни при атаке ВСУ на автозаправку погиб бывший глава города Сергей Карелов

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Бывший мэр города Обоянь Курской области стал жертвой удара беспилотного летательного аппарата. Трагедия произошла на местной автозаправочной станции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам главы региона, вражеский дрон атаковал АЗС в городе Обоянь. В результате взрыва и пожара пострадали три человека. 44-летний мужчина и 37-летняя женщина получили баротравмы и слепые осколочные ранения. Пострадавшие экстренно доставлены в Курскую областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Третий участник инцидента, находившийся на территории заправки, погиб на месте. Им оказался 63-летний Сергей Иванович Карелов. Глава региона отметил, что Карелов был не только известным политиком и муниципальным служащим, но и выдающимся педагогом.

Сергей Карелов начинал свой трудовой путь учителем истории в Косиновской восьмилетней школе, позже стал директором Обоянской школы №2. За свой многолетний труд он был удостоен звания Почетного работника общего образования Российской Федерации. Также он занимал пост главы Обояни и был депутатом регионального парламента.

«Человек особого склада характера, его знали, любили, на него равнялись. Его трагическая гибель — по-настоящему невосполнимая утрата», — написал Хинштейн, выразив искренние соболезнования родным и близким погибшего и пообещав оказать семье всю необходимую поддержку.

Предыдущая статья
Рязанка потеряла сознание на лестничной площадке, сосед услышал стук и спас женщину
Следующая статья
В Рязани на улице Новоселов автомобиль сбил мотоциклиста

Популярные материалы

Происшествия

В результате атаки БПЛА в Рязанской области загорелось нежилое здание на дачном участке

В Сараевском округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка — на месте происшествия работают оперативные службы.
Интересное

«Осталось полгода». Сбывается предсказание старца Зосимы о горящей Лавре и победе России

«Как падёт Лавра, через полгода Русь станет единой». Слова старца из Донбасса теперь цитируют все. А вот и первое свидетельство.
Новости России

Актриса Татьяна Плетнева до последнего скрывала онкологию и говорила о новом возлюбленном

Известная российская актриса Татьяна Плетнева скончалась 14 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, о которой звезда сериалов «Кухня», «Склифосовский» и «Интерны» до последнего момента старалась не распространяться.
Акценты

История семьи Усольцевых обрастает подробностями

Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге ещё осенью 2025-го, и их до сих пор не нашли. Охотники объяснили, почему поход закончился так, и чем рискуют волонтёры, возобновившие поиски в июне.
Новости мира

Турецкая актриса Эдже Иртем скончалась после смешивания антидепрессантов с алкоголем в день своего 35-летия

Появились новые подробности гибели турецкой актрисы Эдже Иртем, известной по ролям в популярных сериалах «Клюквенный щербет» и «Семья».
Темы
Спорт

Павел Малков и Михаил Дегтярев обсудили бсудили создание центра гребного спорта и фиджитал-центра в Рязанской области

Ключевыми темами переговоров стали текущие показатели развития отрасли в регионе и реализация масштабных инфраструктурных проектов.
Новости России

Военкор Коц назвал атаку на автобус с детьми провокацией для втягивания Белоруссии в конфликт

Удар украинского беспилотника по автобусу, перевозившему юных футболистов из Белоруссии, может быть не случайностью, а циничной провокацией. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц, проанализировавший обстоятельства теракта на трассе А240.
Происшествия

В рязанскую колонию пытались передать 13 телефонов и Wi-Fi-роутер

В Рязанской области сотрудники исправительного учреждения предотвратили попытку контрабанды запрещенных предметов на территорию колонии-поселения №1.
Происшествия

В Рязани на улице Новоселов автомобиль сбил мотоциклиста

ДТП произошло в непосредственной близости от остановки общественного транспорта «Новоселов, 54». На данный момент подробности аварии и обстоятельства, при которых водитель мотоцикла оказался под колесами автомобиля, не уточняются.
Медицина

Рязанка потеряла сознание на лестничной площадке, сосед услышал стук и спас женщину

Рязанка вышла из своей квартиры и внезапно почувствовала себя плохо на лестничной площадке. Женщина заметила, что рука перестала её слушаться.
Происшествия

Павел Малков сообщил об уничтожении двух БПЛА над Рязанской областью

По словам главы региона, в период с 09:00 до 14:00 мск дежурными расчетами ПВО над Рязанской областью были перехвачены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата.
Общество

Власти Рязани объяснили перебои с бензином на заправках

Министерство экономического развития Рязанской области выпустило официальное разъяснение в связи с появившимися в социальных сетях сообщениями о перебоях с продажей топлива на некоторых автозаправочных станциях региона.
Новости России

Три года колонии и штраф запросило обвинение для блогерши Александры Митрошиной за отмывание 127 млн рублей

Государственное обвинение запросило наказание для известной российской блогерши Александры Митрошиной, известной в сети как «Матерь бложья».
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье