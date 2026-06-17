В Обояни при атаке ВСУ на автозаправку погиб бывший глава города Сергей Карелов

Бывший мэр города Обоянь Курской области стал жертвой удара беспилотного летательного аппарата. Трагедия произошла на местной автозаправочной станции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам главы региона, вражеский дрон атаковал АЗС в городе Обоянь. В результате взрыва и пожара пострадали три человека. 44-летний мужчина и 37-летняя женщина получили баротравмы и слепые осколочные ранения. Пострадавшие экстренно доставлены в Курскую областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Третий участник инцидента, находившийся на территории заправки, погиб на месте. Им оказался 63-летний Сергей Иванович Карелов. Глава региона отметил, что Карелов был не только известным политиком и муниципальным служащим, но и выдающимся педагогом.

Сергей Карелов начинал свой трудовой путь учителем истории в Косиновской восьмилетней школе, позже стал директором Обоянской школы №2. За свой многолетний труд он был удостоен звания Почетного работника общего образования Российской Федерации. Также он занимал пост главы Обояни и был депутатом регионального парламента.