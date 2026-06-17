В Рязани на улице Новоселов автомобиль сбил мотоциклиста

В Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Авария зафиксирована на улице Новоселов. Информация об инциденте появилась в группе «Топор. Новости Рязани» в мессенджере Макс.

ДТП произошло в непосредственной близости от остановки общественного транспорта «Новоселов, 54». На данный момент подробности аварии и обстоятельства, при которых водитель мотоцикла оказался под колесами автомобиля, не уточняются. Сведения о состоянии здоровья пострадавшего также отсутствуют.

Официальные комментарии не поступали.