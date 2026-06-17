Фото: УФСИН России по Рязанской области
Происшествия

В рязанскую колонию пытались передать 13 телефонов и Wi-Fi-роутер

Анастасия Мериакри
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В Рязанской области сотрудники исправительного учреждения предотвратили попытку контрабанды запрещенных предметов на территорию колонии-поселения №1. Подозреваемый был задержан при попытке перебросить сверток через ограждение учреждения.

В ходе досмотра изъятого свертка оперативники обнаружили внушительный арсенал средств связи, предназначенных для осужденных. В перечень запрещенных предметов вошли: 13 мобильных телефонов, Wi-Fi-роутер для организации беспроводного интернета, 2 блока питания, 4 зарядных кабеля

Подобный набор позволял заключенным не только поддерживать неограниченную связь с внешним миром, но и выходить в интернет, что строго запрещено в исправительных учреждениях.

В отношении задержанного гражданина составлен протокол об административном правонарушении.

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