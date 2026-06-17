Военкор Коц назвал атаку на автобус с детьми провокацией для втягивания Белоруссии в конфликт

Удар украинского беспилотника по автобусу, перевозившему юных футболистов из Белоруссии, может быть не случайностью, а циничной провокацией. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц, проанализировавший обстоятельства теракта на трассе А240, сообщает aif.ru.

Днем 17 июня украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус на территории Брянской области. Транспортное средство перевозило детскую футбольную команду из города Речица (Гомельская область), которая направлялась на тренировки и отдых в Геленджик. Поездка была прервана спустя короткое время после пересечения белорусско-российской границы.

В результате варварского удара погибла женщина-сопровождающая. По информации Гомельской областной федерации футбола, это супруга тренера команды Алексея Горошко. Глава Минздрава РФ Александр Ходжаев сообщил, что еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

Александр Коц допускает, что оператор беспилотника целенаправленно выбирал эту цель, прекрасно осознавая, кто находится в салоне. По мнению военкора, за атакой стоит стремление Киева втянуть в конфликт соседнюю республику.

«Гибель детей из Белоруссии могла быть рассчитана на то, чтобы стать для Минска casus belli (поводом для объявления войны, – прим. ред.)», — отмечает журналист.

Коц объясняет логику подобных действий: открытие второго фронта вынудило бы российское командование перебросить дополнительные силы на защиту союзника, что ослабило бы давление на других участках. Более того, эскалация с участием Минска могла бы спровоцировать на вмешательство Польшу и страны Балтии.

Военкор не исключает, что хаос и боевые действия на территории Белоруссии стали бы идеальным прикрытием для вооруженных оппозиционеров. При поддержке западных кураторов они могли бы попытаться осуществить государственный переворот и лишить Москву ключевого союзника. Кроме того, расширение географии конфликта окончательно похоронило бы любые текущие мирные инициативы.

В Гомельской областной федерации футбола подчеркнули, что поездки детских спортивных групп из Белоруссии в Россию на сборы и отдых являются устоявшейся практикой. Предыдущая группа юных спортсменов недавно благополучно вернулась из аналогичного путешествия. Теперь же безопасные маршруты оказались под смертельной угрозой.