Фото с сайта правительства Рязанской области
Спорт

Павел Малков и Михаил Дегтярев обсудили бсудили создание центра гребного спорта и фиджитал-центра в Рязанской области

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с министром спорта Российской Федерации Михаилом Дегтяревым. Ключевыми темами переговоров стали текущие показатели развития отрасли в регионе и реализация масштабных инфраструктурных проектов.

Открывая встречу, Павел Малков отметил высокую вовлеченность земляков в здоровый образ жизни. По его словам, регулярными занятиях физкультурой и спортом охвачено более 60% жителей региона. Этому способствует активное строительство инфраструктуры: за последнее время в области появились первый крытый футбольный манеж, три спортивных комплекса с бассейнами, центр адаптивного спорта «Сосновый бор» и множество современных площадок.

Особое внимание в регионе уделяется массовому спорту. За два года Фестиваль ГТО собрал более 69 тысяч участников, из которых свыше 20 тысяч успешно сдали нормативы. Кроме того, рязанские атлеты показывают высокие результаты на всероссийских и международных стартах, а ветераны специальной военной операции успешно соревнуются на Кубке Защитников Отечества.

Глава региона и федеральный министр обсудили дальнейшее укрепление спортивной базы. Павел Малков анонсировал ряд перспективных проектов, которые планируется реализовать в ближайшие годы.

«Обсудили развитие спорта в Рязанской области и проекты, которые планируем реализовать в ближайшие годы, – отметил Губернатор. – Сейчас продолжаем развивать инфраструктуру, строим новые спортивные объекты в муниципалитетах. Отдельно обсудили перспективные проекты: строительство 50-метрового бассейна, центра гребного спорта и фиджитал-центра. Продолжим вместе создавать условия, чтобы спорт становился доступнее для жителей региона, а у наших спортсменов было еще больше возможностей для новых побед».

Губернатор Павел Малков поблагодарил Министра спорта России Михаила Дегтярева за поддержку региона.

Михаил Дегтярев высоко оценил динамику развития рязанского спорта, особенно в сфере адаптивной физкультуры. Отдельно министр остановился на кадровом вопросе.

«В прошлом году регион стал пилотным для программы «Земский тренер». Стартовав с трудоустройства трех тренеров в районах области, в этом году территории получили уже 16 специалистов. Они стали проводниками массового спорта на местах. В области проходит более 600 мероприятий профессионального и массового спорта, а также фестиваль ГТО», – отметил Михаил Дегтярев.

Также в ходе встречи Павел Малков презентовал обновленную региональную цифровую платформу «СпортАктиV», которая получила положительный отклик со стороны федерального министра.

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