Николай Любимов хочет заключить контракт с Минобороны и уйти на СВО

В Советском районном суде Рязани 17 июня прошло первое заседание по уголовному делу бывшего губернатора Рязанской области и экс-сенатора от региона Николая Любимова.

В начале заседания защита ходатайствовала о проведении процесса в закрытом режиме, однако прокуратура возразила, и судья оставил представителей СМИ в зале. В ходе заседания стало известно о ключевых процессуальных решениях. Прокурор внес представление о рассмотрении дела в особом порядке. Это означает, что приговор будет вынесен без детального исследования доказательств и допроса свидетелей — подобная процедура возможна только при согласии подсудимого с предъявленным обвинением. Как выяснилось, Николай Любимов заключил досудебное соглашение со следствием.

Экс-губернатору инкриминируют три эпизода получения взяток и легализацию имущества, добытого преступным путем. Все преступления квалифицированы как совершенные в особо крупном размере. Самый крупный транш в 252 миллиона предназначался чиновнику за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство. Напомним, вице-губернатором при Любимове был осуждённый за коррупцию Игорь Греков.

Но кадровыми вопросами аппетиты не ограничились. Еще два эпизода на 12 и 8 миллионов рублей связаны с госзакупками: экс-глава региона помогал «правильным» фирмам получать контракты на поставку медицинского оборудования.

По ходатайству защиты рассмотрение дела отложено до 29 июля. Николаю Любимову продлили содержание под стражей, а также сохранили арест на имущество сроком на шесть месяцев.

Необычным эпизодом заседания стало заявление подсудимого о желании заключить контракт с Министерством обороны и отправиться в зону специальной военной операции. Николай Любимов сообщил, что уже дважды направлял соответствующие прошения, но не получил ответа, и попросил суд оказать содействие.

Прокурор возразил, и судья встал на сторону обвинения. Он также подчеркнул, что нет препятствий для отправки заявления по почте или через защитника.