Происшествия

Николай Любимов хочет заключить контракт с Минобороны и уйти на СВО

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Советском районном суде Рязани 17 июня прошло первое заседание по уголовному делу бывшего губернатора Рязанской области и экс-сенатора от региона Николая Любимова.

В начале заседания защита ходатайствовала о проведении процесса в закрытом режиме, однако прокуратура возразила, и судья оставил представителей СМИ в зале. В ходе заседания стало известно о ключевых процессуальных решениях. Прокурор внес представление о рассмотрении дела в особом порядке. Это означает, что приговор будет вынесен без детального исследования доказательств и допроса свидетелей — подобная процедура возможна только при согласии подсудимого с предъявленным обвинением. Как выяснилось, Николай Любимов заключил досудебное соглашение со следствием.

Экс-губернатору инкриминируют три эпизода получения взяток и легализацию имущества, добытого преступным путем. Все преступления квалифицированы как совершенные в особо крупном размере. Самый крупный транш в 252 миллиона предназначался чиновнику за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство. Напомним, вице-губернатором при Любимове был осуждённый за коррупцию Игорь Греков.

Но кадровыми вопросами аппетиты не ограничились. Еще два эпизода на 12 и 8 миллионов рублей связаны с госзакупками: экс-глава региона помогал «правильным» фирмам получать контракты на поставку медицинского оборудования.

По ходатайству защиты рассмотрение дела отложено до 29 июля. Николаю Любимову продлили содержание под стражей, а также сохранили арест на имущество сроком на шесть месяцев.

Необычным эпизодом заседания стало заявление подсудимого о желании заключить контракт с Министерством обороны и отправиться в зону специальной военной операции. Николай Любимов сообщил, что уже дважды направлял соответствующие прошения, но не получил ответа, и попросил суд оказать содействие.

Прокурор возразил, и судья встал на сторону обвинения. Он также подчеркнул, что нет препятствий для отправки заявления по почте или через защитника.

Предыдущая статья
Павел Малков и Михаил Дегтярев обсудили бсудили создание центра гребного спорта и фиджитал-центра в Рязанской области

Популярные материалы

Происшествия

В результате атаки БПЛА в Рязанской области загорелось нежилое здание на дачном участке

В Сараевском округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка — на месте происшествия работают оперативные службы.
Интересное

«Осталось полгода». Сбывается предсказание старца Зосимы о горящей Лавре и победе России

«Как падёт Лавра, через полгода Русь станет единой». Слова старца из Донбасса теперь цитируют все. А вот и первое свидетельство.
Новости России

Актриса Татьяна Плетнева до последнего скрывала онкологию и говорила о новом возлюбленном

Известная российская актриса Татьяна Плетнева скончалась 14 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, о которой звезда сериалов «Кухня», «Склифосовский» и «Интерны» до последнего момента старалась не распространяться.
Акценты

История семьи Усольцевых обрастает подробностями

Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге ещё осенью 2025-го, и их до сих пор не нашли. Охотники объяснили, почему поход закончился так, и чем рискуют волонтёры, возобновившие поиски в июне.
Новости мира

Турецкая актриса Эдже Иртем скончалась после смешивания антидепрессантов с алкоголем в день своего 35-летия

Появились новые подробности гибели турецкой актрисы Эдже Иртем, известной по ролям в популярных сериалах «Клюквенный щербет» и «Семья».
Темы
Спорт

Павел Малков и Михаил Дегтярев обсудили бсудили создание центра гребного спорта и фиджитал-центра в Рязанской области

Ключевыми темами переговоров стали текущие показатели развития отрасли в регионе и реализация масштабных инфраструктурных проектов.
Новости России

Военкор Коц назвал атаку на автобус с детьми провокацией для втягивания Белоруссии в конфликт

Удар украинского беспилотника по автобусу, перевозившему юных футболистов из Белоруссии, может быть не случайностью, а циничной провокацией. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц, проанализировавший обстоятельства теракта на трассе А240.
Происшествия

В рязанскую колонию пытались передать 13 телефонов и Wi-Fi-роутер

В Рязанской области сотрудники исправительного учреждения предотвратили попытку контрабанды запрещенных предметов на территорию колонии-поселения №1.
Происшествия

В Рязани на улице Новоселов автомобиль сбил мотоциклиста

ДТП произошло в непосредственной близости от остановки общественного транспорта «Новоселов, 54». На данный момент подробности аварии и обстоятельства, при которых водитель мотоцикла оказался под колесами автомобиля, не уточняются.
Новости России

В Обояни при атаке ВСУ на автозаправку погиб бывший глава города Сергей Карелов

Бывший мэр города Обоянь Курской области стал жертвой удара беспилотного летательного аппарата. Трагедия произошла на местной автозаправочной станции.
Медицина

Рязанка потеряла сознание на лестничной площадке, сосед услышал стук и спас женщину

Рязанка вышла из своей квартиры и внезапно почувствовала себя плохо на лестничной площадке. Женщина заметила, что рука перестала её слушаться.
Происшествия

Павел Малков сообщил об уничтожении двух БПЛА над Рязанской областью

По словам главы региона, в период с 09:00 до 14:00 мск дежурными расчетами ПВО над Рязанской областью были перехвачены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата.
Общество

Власти Рязани объяснили перебои с бензином на заправках

Министерство экономического развития Рязанской области выпустило официальное разъяснение в связи с появившимися в социальных сетях сообщениями о перебоях с продажей топлива на некоторых автозаправочных станциях региона.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье