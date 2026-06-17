Бастрыкин взял на контроль расселение аварийных домов в микрорайоне Строитель в Рязани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного жилья в рязанском микрорайоне Строитель. Поводом для прямого вмешательства главы СК стала жалоба граждан.

Речь идет о зданиях 1950-х годов постройки, которые находятся в критическом состоянии. Управляющая организация фактически бросила дома на произвол судьбы, не проводя никакого обслуживания. На улице Дружной из-за неочищенной от снега кровли произошло ее обрушение, а в доме на улице Предзаводской рухнули потолочные перекрытия в одной из квартир. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв.

Парадокс ситуации заключается в том, что эти здания были официально признаны аварийными еще в 2018 году. Однако вместо скорейшего переселения людей в безопасное жилье, власти растянули этот процесс на долгие годы: сроки расселения установлены лишь на 2031 год. Многочисленные обращения жителей в местные инстанции игнорировались или не приносили результата.

Ситуация получила широкий резонанс в интернете, после чего Александр Бастрыкин взял ее на контроль центрального аппарата СК. Следственное управление СК по Рязанской области уже дважды пыталось возбудить по данному факту уголовные дела, но надзорный орган (прокуратура) отменял эти процессуальные решения.

Теперь, в целях реальной защиты прав граждан, региональное следственное управление возбудило уголовное дело в третий раз.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Рязанской области Алексею Медведкову лично доложить о проведенных следственных действиях, установленных нарушениях и, самое главное, о конкретных мерах по обеспечению жильцов благоустроенным жильем. Исполнение этого строгого поручения остается на особом контроле в Москве.