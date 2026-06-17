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Общество

Росавиация ограничила полеты легких самолетов над Рязанской областью

Анастасия Мериакри
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Росавиация ввела ограничения на полеты легкой авиации и дронов над Рязанской областью и еще семью регионами Центральной России.

По представлению Министерства обороны РФ, Главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) установил особый режим. С 20 июня 2026 года и до получения специального уведомления запрещены полеты легких и сверхлегких пилотируемых самолетов, а также гражданских беспилотных воздушных судов.

Ограничения действуют в диапазоне высот от поверхности земли до 5200 метров. Под запрет не подпадают воздушные суда, принадлежащие государственной и экспериментальной авиации.

Временный режим охватывает воздушное пространство над Москвой, большей частью Московской области, а также частично над территориями Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей.

В Росавиации подчеркнули, что введенные меры направлены исключительно на обеспечение безопасности полетов. На работу крупных аэропортов и пассажироперевозки новый режим не повлияет: все регулярные и чартерные рейсы коммерческих авиакомпаний продолжат выполняться в штатном режиме согласно утвержденному расписанию.

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