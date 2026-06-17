Фото со страницы Бориса Ясинского ВКонтакте
Общество

До 75 единиц техники круглосуточно убирают Рязань

Анастасия Мериакри
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Коммунальные службы Рязани перешли на круглосуточный режим работы. Глава администрации города Борис Ясинский рассказал о том, как организована уборка улиц и куда направлены основные силы в ближайшие дни.

По словам мэра, сейчас основные ресурсы брошены на удаленные от центра территории. Отдельное внимание уделяется прилотковой части города — именно там, по словам Ясинского, скапливается наибольшее количество грязи и пыли, которую ветер затем разносит по всей округе.

«Жители часто жалуются на это. Работают наши службы комплексно: техника вымывает и сметает загрязнения, затем сотрудники Дирекции благоустройства собирают мусор вручную, а завершают цикл подметально-вакуумные машины», — пояснил глава администрации.

В уборке задействована разнообразная спецтехника: экскаваторы, погрузчики, тракторы-щетки и самосвалы. По словам Бориса Ясинского, днем и ночью на улицы выходит до 75 единиц техники, что позволяет обрабатывать площади, с которыми вручную не справиться.

«Постепенно закрываем участок за участком и двигаемся дальше», — отметил он.

Сегодня коммунальные службы приводили в порядок улицы Связи, Соколовскую и Рязанскую. В ближайшую ночь техника переместится в противоположный район города — на Станкозаводскую улицу.

До конца недели в планах уборка еще нескольких магистралей: 2-й Прудной, Добролюбова и Промышленной.

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