Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье

В Сергиево-Посадском городском округе Московской области произошло крушение легкомоторного самолета. Трагедия произошла на местном аэродроме, жертвами инцидента стали два человека.

По информации ТАСС со ссылкой на оперативные службы, самолет потерпел крушение в момент захода на посадку. При столкновении с землей воздушное судно загорелось. Находившиеся на борту два человека погибли на месте, не успев покинуть охваченный огнем самолет.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области подтвердили факт происшествия. К ликвидации последствий ЧП и проведению аварийно-спасательных работ оперативно привлекли группировку в составе 20 человек и 7 единиц специальной техники. Непосредственно от МЧС на месте крушения работают 6 спасателей на двух машинах.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Что стало причиной крушения, выясняется.