Заслуженный летчик-испытатель Петр Тутакин погиб при крушении самолета в Подмосковье

В Сергиево-Посадском городском округе произошло крушение легкомоторного самолета, унесшее жизни двух человек. Одной из жертв авиакатастрофы стал выдающийся авиатор, заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин.

ЧП произошло на аэродроме Вихрево. По данным канала Mash, воздушное судно модели Zlin Z-142 выполняло незапланированный вылет. При заходе на посадку самолет упал всего в 50 метрах от взлетно-посадочной полосы и загорелся.

На борту находились два человека. Пилотировал машину 52-летний Алексей Н., а владельцем судна и пассажиром был 70-летний Петр Тутакин. Оба они погибли на месте. По предварительным данным, к трагедии могла привести ошибка пилотирования.

Петр Тутакин был легендарной фигурой в отечественной авиации. Заслуженный летчик-испытатель РФ, полковник, он был инструктором Центра подготовки летчиков-испытателей (ЦПЛИ). На его счету проведение сложнейших испытаний по дозаправке в воздухе таких машин, как МиГ-31 и Су-33.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает ТАСС.

На месте происшествия работают криминалисты. Для установления точных причин ЧП назначены летно-техническая, химическая и судебно-медицинская экспертизы.

Федеральное агентство воздушного транспорта уже присвоило инциденту статус «катастрофа». Финальное расследование и поиск системных причин трагедии будут проводиться Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) совместно с Центральным МТУ Росавиации.