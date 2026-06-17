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Общество

Жители 7 улиц в Рязани остались без света

Анастасия Мериакри
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В Рязани вечером в среду, 17 июня, произошло технологическое нарушение в работе энергосетей. Об этом сообщили в РГРЭС.

Отключение произошло в 21:30. Электроснабжение было прервано на следующих улицах: Гагарина, Полетаева, Братиславская, Гоголя, Чернышевского, Островского, Толстого.

Специалисты энергетических компаний уже отреагировали на инцидент. Аварийно-восстановительные бригады оперативно прибыли на место и приступили к поиску поврежденного участка сети. В настоящее время ведутся работы по локализации аварии для скорейшего возврата напряжения потребителям.

По вопросам электроснабжения обращайтесь по телефону 55-01-12.

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