Самолет, подавший аварийный сигнал над Черным морем, приземлился в Сочи из-за неисправности

Пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт вылета. Об этом 17 июня сообщила Росавиация.

По предварительным данным, экипаж воздушного судна принял решение о развороте после того, как на борту была зафиксирована техническая неисправность. Пилоты подали аварийный сигнал и запросили посадку в аэропорту Сочи.

Перед заходом на посадку лайнер некоторое время кружил над черноморским побережьем, вырабатывая топливо. Это стандартная процедура при экстренных посадках, позволяющая снизить вес самолета и минимизировать риски при приземлении.

В пресс-службе Росавиации подчеркнули, что экипаж успешно справился с нештатной ситуацией. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.