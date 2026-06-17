Беспилотная опасность объявлена в Рязанской области

В Рязанской области поздно вечером в среду, 17 июня, введен режим «беспилотная опасность». Оповещение о беспилотной опасности поступило в 23:52 по московскому времени.

Жителям региона рекомендовано соблюдать меры предосторожности до снятия режима тревоги. Спасатели настоятельно просят рязанцев и гостей области: избегать открытых участков местности, не подходить к окнам и балконным дверям, находиться вдали от стеклянных витрин и конструкций.

В случае обнаружения беспилотного летательного аппарата, подозрительных предметов или в случае чрезвычайного происшествия необходимо немедленно сообщать об этом экстренным службам по единому номеру 112.