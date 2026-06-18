Силы противовоздушной обороны ночью и утром 18 июня продолжают отражать атаку беспилотников на Московскую область. В результате падения дронов и их обломков повреждения зафиксированы в нескольких городских округах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами, а также две балконные плиты. По предварительным данным, никто не пострадал. Жителей дома эвакуируют.

В Электростали обломки сбитого аппарата повредили кровлю частного дома в деревне Степаново. Женщина получила лёгкое ранение плеча и отказалась от госпитализации.

На улице Радио в том же городе после падения фрагментов дрона загорелся автомобиль. Пожар удалось быстро локализовать, пострадавших нет.

Повреждения получили торговый центр и дачные дома

В Люберцах зафиксировали несколько мест падения обломков. Повреждены здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Кроме того, фрагменты беспилотника попали на крышу торгового центра «Белая Дача». После этого произошло возгорание. Данные о площади пожара и возможных пострадавших уточняются.

В Чехове дрон попал в дачный дом на территории СНТ в деревне Масново-Жуково. Строение и хозяйственные постройки оказались разрушены. Никто не пострадал.

В посёлке Крюково обломки упали на территории нескольких дачных участков. Информация о характере повреждений уточняется.

В Павловском Посаде в СНТ «Дружба» деревни Фатеево после попадания беспилотника загорелись два дачных дома. На месте работают пожарные расчёты. По предварительным данным, пострадавших нет.

По словам губернатора, на всех местах происшествий продолжают работать сотрудники МЧС, правоохранительных органов, медики и представители местных администраций.