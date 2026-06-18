Минобороны показало удары РСЗО «Град» по позициям ВСУ в Запорожской области

Минобороны России опубликовало видео под названием «Шквальный огонь реактивной артиллерии». На кадрах показана работа расчетов реактивных систем залпового огня «Град» на нескольких участках линии боевого соприкосновения.

По данным военного ведомства, расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Восток» нанесли удары по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

Также в ролике продемонстрирована работа реактивной артиллерии группировки войск «Центр». Военные открыли огонь по опорным пунктам и живой силе противника на Добропольском направлении.