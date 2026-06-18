В результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По уточненным данным, силы противовоздушной обороны ночью и утром 18 июня уничтожили около 60 беспилотников. Цели были сбиты над Каменском-Шахтинским, а также Верхнедонским, Миллеровским, Милютинским, Чертковским и Шолоховским районами.

Трагедия произошла в Гуково. Один человек погиб. Глава региона выразил соболезнования его родным и близким.

Двое пострадавших находятся в больнице. По словам губернатора, их состояние оценивается как средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь.

После падения обломков вспыхнули пожары

Как уточнил Юрий Слюсарь, пострадавшие являются сотрудниками грузовой станции вокзала в Гуково.

В результате воздушной атаки получил повреждения тепловоз. Кроме того, возникли два пожара на территории коммерческих объектов.

Один из них в Красносулинском районе уже ликвидирован. Второе возгорание произошло в Гуково. На месте продолжают работать экстренные службы.

По предварительной информации, при пожаре на коммерческом объекте никто не пострадал. Эвакуация жителей не потребовалась.

Власти региона продолжают уточнять данные о последствиях атаки.