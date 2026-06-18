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Новости России

Жених Лерчек сообщил о тяжелом осложнении у блогера после курса химиотерапии

Анастасия Мериакри
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Луис Сквиччиарини, возлюбленный блогерши Валерии Чекалиной, более известной в сети как Лерчек, раскрыл подробности тяжелого осложнения, с которым столкнулась его невеста во время прохождения курса химиотерапии. У девушки возникли серьезные проблемы со зрением из-за отека оболочек мозга, пишет aif.ru.

Как сообщил танцор в социальных сетях, ухудшение здоровья произошло уже после первого курса химиотерапии. У Чекалиной резко начало падать зрение на правый глаз. Ситуация потребовала экстренного вмешательства медиков.

«Нас повезли в реанимацию и прокапали лекарство от отеков. Сейчас ситуация улучшилась, но осталось еще выпадение зрения. Мы молимся дальше», — написал Сквиччиарини.

Он уточнил, что причиной тяжелого состояния стал именно отек оболочек мозга. Врачам удалось купировать опасный процесс и остановить его дальнейшее развитие, однако зрение на пострадавший глаз пока не восстановилось в полном объеме.

Параллельно с борьбой за здоровье вокруг блогерши разгорается новый виток юридического противостояния. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы состояния Чекалиной.

По имеющейся информации, интерес надзорного ведомства подогрет сильным общественным резонансом. На фоне растущего давления и сомнений в достоверности ее диагноза, Лерчек приняла решение публично отчитаться о ходе лечения. Недавно она объявила подписчикам о прохождении уже седьмого курса химиотерапии, часть которой, как выяснилось ранее, проводится в домашних условиях с использованием специального портативного оборудования.

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